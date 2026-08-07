I mudlové si vyčarují patrona. Výstava o Harrym Potterovi dorazila do Prahy

Kouzelnická výstava je od 6. srpna k vidění na velkorysých čtyřech tisících metrech haly č. 6 na výstavišti v pražských Letňanech. Po celém světě už ji mělo možnost spatřit více než 5 milionů lidí.
Návštěvníci zde však nejsou pouze pasivními diváky. Díky množství interaktivních prvků se sami stávají součástí kouzelnického světa. Během přibližně hodinové prohlídky mohou poměřit síly v souboji hůlek, vyčarovat patrona nebo pod dohledem profesora Křiklana namíchat kouzelné nápoje jako Mnoholičný lektvar, Amorův šíp nebo Felix Felicis.
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Projdou také Velkou síní, Hagridovou chýší, Zapovězeným lesem či skleníkem profesorky Prýtové. Při své cestě se mohou zapojit do hry, ve které budou pro svou vybranou nebo vylosovanou kolej sbírat body do Poháru kolejí.
„Není to jen výstava, je to přenesené filmové studio a indoorový zábavní park, který jsme přivezli do Prahy. Svým rozsahem je větší než všechno, co jsme dělali. Kombinuje zábavu, zážitek a možnost vidět artefakty přímo z natáčení celé filmové série,“ uvedl při slavnostním zahájení majitel pořádající společnosti JVC Group Viliam Ďuriš.
V následném rozhovoru pro iDNES.cz dodal, že jedním z nejcennějších artefaktů, který se pro výstavu podařilo získat, je zlatonka, která kromě Prahy není nikde na světě k vidění.
V 25 magií nabitých místnostech si přijdou rovněž na své i milovníci navazující série Fantastická zvířata a divadelní hry Harry Potter a Prokleté dítě. K vidění jsou také původní hůlky, kostýmy a jiné propriety, které na filmovém place skutečně sloužily Danielu Radcliffovi, Alanu Rickmanovi, Ralphu Fiennesovi nebo Emmě Watsonové.
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Výstava je určena návštěvníkům všech generací. Vhodná je pro nejmenší děti, jejich rodiče i prarodiče, milovníky původních knížek i filmové série. Propracovaná výstava plná čar a kouzel ale dokáže nadchnout i doprovod, který se světem Harryho Pottera dosud neměl téměř nic společného.
„Vždycky jsem chtěl navštívit filmová studia v Londýně, kde se filmy natáčely, ale je to daleko. Nikdy se mi to do teď nepodařilo. Tuhle výstavu mám 20 minut od baráku. Navíc je hrozně interaktivní, člověk se tady fakt stane součástí světa Harryho Pottera, takže jsem nadšenej,“ říká influencer Martin Carev, jenž je ambasadorem výstavy.
Výstavu si lze prohlédnout i osahat až do 21. března 2027. Pro větší komfort návštěvníků vpouští zaměstnanci na prohlídku skupinky vždy po půl hodině. Poslední vstup je v 18:30. Dostat se dovnitř však nebude tak snadné. Zájemci by si ale možná měli předem osvěžit kouzlo, kterým kouzelníci otevírají zamčené dveře. Více informací najdete na oficiálním webu.
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