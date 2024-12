Seriálový Harry Potter zvažuje na roli profesora Snapea herce černé pleti

Televizní dílo by mělo mít premiéru v roce 2026, tedy téměř třicet let od vydání prvního dílu Harry Potter a kámen mudrců (v anglickém originále vyšel v roce 1997) a patnáct let od premiéry filmu Harry Potter a Relikvie smrt – část 2.

Co se tvůrčího týmu týče, jde o britskou záležitost. Showrunnerkou je Francesca Gardiner, která se v roli producentky podílela například na seriálu Jeho temné esence, založeném na knižní fantasy sérii Philipa Pullmana.

Režisérem a výkonným producentem bude Mark Mylod, který pracoval na seriálech Boj o moc, Hra o trůny a natočil hororovou satiru Menu v hlavní roli s Ralphem Fiennesem, mimo jiné představitelem Lorda Voldemorta z potterovských filmů. I díky tomu by měl být seriál temnější než zejména první snímky filmové ságy.

Na vše dohlédne J. K. Rowlingová, bez jejíhož souhlasu by seriál nemohl vzniknout. Spisovatelka má adaptace svého čarodějného světa pevně v rukou, byla to například ona, kdo před lety trval na obsazení britských herců do hlavních rolí osmi filmů.

Její účast v projektu vyvolává rozdílné reakce. Rowlingová je kvůli výrokům na adresu LGBTQI+ komunity v jistých kruzích v klatbě. Proti seriálu jako celku vystoupila například dost ostře Rachel Leishmanová na webu The Mary Sue.

„Láska k Harrymu Potterovi už mě přešla, ale přesto mám chvíle, kdy mám chuť si o téhle sérii s někým promluvit. Jenže Rowlingová mě o to připravila. Chová a vyjadřuje se tak, že si prostě musíte vybrat stranu, ke které se přidáte. I když už nevlastní autorská práva na Pottera, stejně bude ze seriálu profitovat. Lidé si budou znovu kupovat její knížky, merch a vydělají jí další peníze. Takže buď pomůžete k dalšímu zisku transfóbní autorce, nebo od toho celého dáte ruce pryč,“ psala Rachel Leishmanová.

Šéf HBO nicméně žádnou kontroverzi nepociťuje, s účastí J. K. Rowlingové je nadmíru spokojený a věří, že s ní nebudou mít problém ani diváci. Spisovatelka na revanš pochválila HBO za snahu o celistvost, věrnost předloze a prohlásila, že seriálová adaptace vykreslí celý příběh v patřičné hloubce s důrazem na důležité detaily.

Cillian Murphy jako Voldemort?

Co se týče toho asi nejdůležitějšího, totiž hereckého obsazení, žádná konkrétní jména dosud nepadla, ale šuškalo se například o obsazení Cilliana Murphyho do role Pána zla a Marka Rylance (hrál ve filmech Dunkerk, Obr Dobr, K zemi hleď nebo Králova přízeň) jako Albuse Brumbála.

Nedávno se vyrojily zvěsti o tom, že jednu z nejkomplikovanějších postav celé ságy, profesora Severuse Snapea, by měl hrát britský herec černé pleti Paapa Essiedu. Což se příliš neslučuje se Snapeovým popisem z knih, kde jej Rowlingová popisuje jako postavu s „nažloutlou pletí, černými mastnými vlasy a hákovitým nosem, jenž v mohutném černém plášti vypadá jako přerostlý netopýr“.

Na trojici hlavních představitelů byl vypsán konkurs s uzávěrkou 31. října 2024. Hledaly se děti, kterým bude v dubnu 2025 mezi devíti a jedenácti roky a mají trvalý pobyt ve Velké Británii a Irsku. Připravit ke konkurzu si účastníci měli krátkou báseň nebo stručné vyprávění, monolog z divadelní hry, případně vlastní tvorbu. Ovšem nic z Harryho Pottera.

Mark Mylod ve čtvrtek na prezentaci prozradil, že castingový tým se probírá 32 tisíci přihláškami a na leden 2025 plánuje workshop s některými z kandidátů, kteří se dostali do užšího výběru.