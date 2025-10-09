Toto bude nový Brumbál. Podívejte se na první snímky Johna Lithgowa ve slavné roli

V úterý byl poprvé na place spatřen herec John Lithgow, který má v novém seriálu o Harrym Potterovi ztvárňovat Albuse Brumbála, tedy ředitele bradavické školy.
Obsazení Lithgowa bylo oznámeno na začátku tohoto roku. Až nyní jej však fanoušci mohou poprvé vidět přímo v roli, což se setkalo se smíšenými reakcemi.
Jedna z těch pozitivních na síti X říká: „Líbí se mi to. Jako Brumbál vypadáš perfektně. A já se na to podívám. Nemusí to být úplně stejné, hlavně když to bude mít stejnou ATMOSFÉRU! Originální filmy o Harrym Potterovi budou vždy originálem, ale to neznamená, že nemohou existovat i jiné, které udrží zájem o Harryho Pottera!“
Mnoho reakcí na příspěvek se točí kolem skutečnosti, že byl nový Brumbál vyfocen na pláži. Což fanouškům příliš nekoresponduje s obsahem knih a filmů.
Sám americký herec si dlouho nebyl jistý, zda tuto roli vezme. Serveru people.com se svěřil: „Nebylo snadné rozhodnutí, protože mě bude definovat v poslední kapitole mého života.“
Brzy osmdesátiletý Lithgow je přitom zkušený herec, držitel cen Tony i Emmy byl hned dvakrát nominován na Oscara. V seriálu Koruna (The Crown) se například objevil v úloze mocného Winstona Churchilla. Podle fanoušků bylo jeho ztvárnění této osobnosti jedním z nejlepších, co kdy viděli. Je možné, že něco takového můžeme očekávat i nyní během jeho ztvárnění Brumbála.
Hlavní důvodem jeho rozhodování byla údajně časová náročnost seriálu z dílny HBO. Tvůrci totiž hodlají zadaptovat každou ze sedmi knih J. K. Rowlingové do samostatné sezony. Jedná se tedy nejspíš o téměř desetiletý závazek.
V roli Albuse Brumbála se – nyní už i s Lithgowem – dosud vystřídali tři herci. V prvních dvou filmech o Harrym Potterovi si ho zahrál Richard Harris. V roce 2002 však zemřel na rakovinu. Od třetího dílu až do finále původní filmové série pak Brumbála ztvárňoval Michael Gambon. I tento herec je však po smrti, v roce 2023 zemřel na zápal plic.
Všichni tři představitelé hlavních rolí jsou v podstatě herečtí nováčci, přestože nějaké zkušenosti už mají. Dominic McLaughlin (Harry Potter) se objeví ve filmu Grow, Arabella Stantonová (Hermiona Grangerová) hrála ve West Endu v muzikálu Matilda a Alastair Stout (Ron Weasley) se objevil například v reklamě společnosti Albert Bartlett.
Natáčení nového seriálu začalo letos v létě. Mnoho lidí nemá od televizního počinu moc vysoká očekávání, protože stále upřednostňují původní filmovou a knižní sérii. Začátkem roku 2027 se budeme moci přesvědčit sami, na toto období je totiž na platformě HBO Max naplánovaná premiéra první řady.