Nový Harry Potter budí kontroverze, lobbuje se za obsazení Voldemorta

Seriál na motivy sedmi knih spisovatelky J. K. Rowlingové v produkci HBO by se měl natáčet ve Velké Británii v průběhu let 2025 až 2026. Počítá se sedmi řadami, přičemž každá série bude pokrývat děj jedné knihy. Ze stran hereckého obsazení ještě nepadla žádná konkrétní jména, ale před několika dny rozjela na internetu prostřednictvím sociálních sítí fanouškovská klaka herce Cilliana Murphyho poměrně masivní kampaň, dožadující se obsazení hvězdy snímku Oppenheimer do role Lorda Voldemorta.

Své k připravovanému seriálu prohlásil také herec Gary Oldman, představitel Siriuse Blacka ve filmovém zpracování. Přednedávnem se nechal slyšet, že by se do Bradavic velmi rád vrátil, neboť „jeho“ Black byl na plátně podle jeho názoru nedostatečně využitý.