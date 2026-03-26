Bude lepší než já, tvrdí o seriálovém Harrym Potterovi Daniel Radcliffe

  10:15
První ukázka z napjatě očekávaného seriálového zpracování Harryho Pottera je venku. Úvodní řada nazvaná Harry Potter a Kámen mudrců bude mít premiéru letos o Vánocích na HBO Max a internetem se šíří první komentáře.

Premiérová ochutnávka klade pochopitelně důraz především na představitele ústřední dětské dvojice, tedy Harryho Pottera (Dominic McLaughlin), Rona Wesleyho (Alastair Stout) a Hermiony Grangerové (Arabella Stantonová).

Srovnání s „původními“ představiteli z filmové série se v žádném případě nevyhnou, ani ze stran tisku, ani od potterovských fanoušků. Filmový Harry Potter, tedy Daniel Radcliffe, apeluje na novináře, aby se v případě seriálové trojice vystříhali dotazů na něj, Rupperta Grinta a Emmu Watsonovou.

„Nechci, abychom se v životech těch dětí stali nějakými přízraky z minulosti. Nechte je si spolu hrát, dejte jim dostatečně prostoru, ať si se svými rolemi poradí. Seriálový Harry Potter bude něco zcela nového a jsem si jistý, že Dominic McLaughlin bude lepší než já,“ prohlásil Daniel Radcliffe.

Nová éra Bradavic začne o Vánocích. Takhle vypadá seriálový Harry Potter

Kromě ústřední dvojice je v traileru k vidění také Nick Frost jako Rubeus Hagrid, John Lithgow coby Albus Brumbál nebo Janet McTeeriová v roli Minerva McGonagallové. Na několik sekund zahlédneme i profesora Severuse Snapea, jemuž tvář a v tomto případě i dready propůjčil černošský herec Paapa Essiedu, což v komentářích pod videem na YouTube nezůstalo bez odezvy.

„Snape má dready, je po mě,“ píše jeden uživatel a další lakonicky reaguje: „Snape Dogg“ – jako narážku na rappera s přezdívkou Snoop Dogg. Jiný si podle vlastních slov při sledování připadá, jako kdyby se do jeho starého domu nastěhoval někdo cizí, další komentující píše, že má jeho mozek tendenci do každé scény v traileru dosazovat původní tváře. „Sledování seriálu pro mě bude hodně zvláštní zkušenost,“ svěřuje se.

Osm filmů má samozřejmě každý potterofil vpitých do krve se všemi detaily a podrobnostmi, nicméně seriál si v každém případě zaslouží šanci. Vyčkejme do Vánoc na premiéru první řady, pak budeme vědět víc.

Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001) a Dominic McLaughlin v první den natáčení seriálu Harry Potter (2025)
Nick Frost v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)
Amos Kitson v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)
Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)
