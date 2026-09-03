Dojetí i znechucení. Nový trailer na seriál o Harrym Potterovi fanoušky rozděluje

Navzdory rezolutním prohlášením ve stylu „už jsem se smířil s tím, že seriál prostě nebude pro mě“ se ale dá předpokládat, že ani největší odpůrci série z produkce HBO si minimálně úvodní epizodu ujít nenechají. Minimálně proto, aby ji pak na internetu mohli rozcupovat.
Negativní hlas zazněl na platfomě X na účtu Harry Potter Universe: „Hagrid mi nepřipadá jako Hagrid, protože ho hraje někdo jiný než Robbie Coltrane. Totíž platí McGonagallovou, Snapea, Brumbála, Harryho, Rona, Hermionu, Weasleyovic dvojčata – prostě pro všechny. Nechci, aby to vyznělo hrubě či nezdvořile, ale připadají mi jako podvodníci. Tak moc jsem si prostě oblíbil herecké představitele z filmů, že vidět jiné herce mi připadá prostě hrozně divné a nepřirozené.“
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Z nového castingu to nejvíc schytal Paapa Essiedu v roli Severuse Snapea. „To je absolutně největší prohřešek. Dokážu odpustit leccos, pokud se seriál bude držet knih – což třeba filmy často nedělaly a v určitých pasážích se zvrhávaly v parodii. Ale Snape? Nejsem si jistý, jestli to zvládnu,“ naráží uživatel sítě X s přezdívkou sassacass na obsazení profesora Snapea hercem černé pleti.
Negativní ohlasy ale vyvažují i potěšené nebo vysloveně nadšené reakce. „Patřím k starší generaci fanoušků Harryho Pottera, filmy miluju a budu milovat navždycky, ale doufám, že si stejně tak zamiluju i seriál. Už se na něj hrozně těším a doufám, že bude opravdu věrný knihám,“ svěřila se diskutující s přezdívkou Lili.
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„Bože můj, pláču! A to je jen upoutávka... Vypadá to opravdu kouzelně, úchvatně a velkolepě. A nejlepší na tom je, že prostor dostávají i Ron a Hermiona, ne jen Harry Potter,“ rozplývá se na síti X diskutující jménem sohom.
Jak to celé nakonec bude vypadá a jaké budou reakce fanoušků i odpůrců na celou osmidílnou sérii zjistíme 25. prosince, kdy bude mít Harry Potter a Kámen mudrců premiéru.