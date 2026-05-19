Představitelka Ginny Weasleyové opustila řady seriálu Harry Potter

V nedávno ohlášené druhé řadě seriálu Harry Potter v roli Ginny Weasleyové již neuvidíme Gracie Cochraneovou. Z dosud blíže nespecifikovaných důvodů se dětská herečka rozhodla v natáčení dalších sérií nepokračovat.
Gracie Cochranová v roli Ginny Weasleyové

Gracie Cochranová v roli Ginny Weasleyové | foto: Instagram Gracie Cochranové

Zpráva se objevila ve chvíli, kdy se dokončuje první řada Harry Potter a Kámen mudrců a byly potvrzeny přípravy řady druhé, které je knižní předlohou Tajemná komnata. Jí se ovšem už Gracie Cochraneová nezúčastní.

Sama představitelka Ginny Weasleyové, sestry Rona Weasleyho a samozřejmě také vypráskaných dvojčat Freda a George, a její rodina zveřejnili prohlášení, v němž děkují celému produkčnímu týmu za to, že jí zprostředkovali mnoho nezapomenutelných zážitků.

Bude lepší než já, tvrdí o seriálovém Harrym Potterovi Daniel Radcliffe

„Podporujeme rozhodnutí Gracie Cochranové opustit herecký štáb seriálového Harryho Pottera a děkujeme jí za práci na první sérii. Přejeme Gracii i jejím nejbližším do budoucna vše nejlepší,“ reagovalo HBO.

Jméno Graciiny náhradnice v roli Ginny Weasleyové dosud nebylo zveřejněno. A jak si samotná Gracie Cochranová v roli zprvu nenápadné členky Weasleovy rodiny, která ale s přibývajícími léty velmi podstatně vstoupí do života Harryho Pottera, poradí v první řadě, uvidíme už letos o Vánocích, kdy bude mít seriál Harry Potter a Kámen mudrců premiéru.

Představitelka Ginny Weasleyové opustila řady seriálu Harry Potter

Gracie Cochranová v roli Ginny Weasleyové

V nedávno ohlášené druhé řadě seriálu Harry Potter v roli Ginny Weasleyové již neuvidíme Gracie Cochraneovou. Z dosud blíže nespecifikovaných důvodů se dětská herečka rozhodla v natáčení dalších...

