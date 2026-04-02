Do zákulisí Bradavic. HBO nabídne dokument o natáčení seriálového Pottera

TrailerySledovat další díly na iDNES.tv
Uplynulo 25 let od chvíle, kdy se diváci poprvé prošli chodbami Bradavic. HBO nyní chystá nový seriál, ve speciálu nabízí pohled do jeho zákulisí. Svět, v němž žije mladý kouzelník, tentokrát představí řemeslníci, technici a umělci.
Speciál obsahuje rozhovory se členy castingového týmu, scénografie, kostýmního návrhářství a týmu speciálních efektů zaměřených na filmové bytosti. Mapuje i rozsáhlý proces hledání nových představitelů Harryho, Rona a Hermiony.
V pořadu se objeví klíčoví herci seriálu včetně Johna Lithgowa, který hraje ředitele Bradavic Albuse Brumbála, Janet McTeerové ztvárňující profesorku Minervu McGonagallovou a Paapy Essiedua, jenž se představí jako Severus Snape.
|
Seriál Harry Potter a Kámen mudrců bude mít premiéru letos o Vánocích a půjde o první řadu zpracování všech knih z pera spisovatelky J. K. Rowlingové. V rolích ústřední trojice se představí Dominic McLaughlin coby Harry Potter, Alastair Stout jako Ron Weasley a Arabella Stantonová ztvární Hermionu Grangerovou.
Kontroverze vyvolává obsazení herce černé pleti Paapy Essideua do role Severuse Snapea. Na internetu se v souvislosti s ním objevily rasistické komentáře a nevoli u části publika vyvolala také jeho otevřená podpora trans komunitě, což je v příkrém rozporu s názory, které zastává spisovatelka Rowlingová.