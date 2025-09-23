Voldemort jako žena? Ohledně seriálového Pottera se mluví o překvapivém obsazení

Vyvstává tak otázka – mohl by být lord Voldemort žena? Podle na sci-fi a fantastiku specializovaného serveru SFFGazette by se jednalo o zajímavý zvrat, který by mohl výrazně přispět k tomu, aby se televizní seriál Harry Potter od HBO nejevil jako pouhá kopie toho, co už jsme viděli.
Informace podle webu přinesl důvěryhodný zdroj – informátor z oblasti zábavního průmyslu Daniel Richtman. „Pro seriál o Harrym Potterovi pořádají konkurz na roli Voldemorta jak pro muže, tak pro ženy, takže je možné, že v seriálu uvidíme ženskou verzi Voldemorta,“ vysvětlil.
|
Seznamte se s Weasleyovými. Seriálový Harry Potter představil další herce
Kdo roli nakonec obsadí, však zatím jasné není. Na internetu jako možný kandidát kolovalo například jméno irského herce Cilliana Murphyho, hvězdy seriálu Peaky Blinders nebo filmu Oppenheimer.
„Moje děti mi to občas ukazují, ale ne, nic o tom nevím,“ vyvrátil však podle serveru SFFGazette spekulace. „Navíc je opravdu těžké se vyrovnat čemukoli, co dělá Ralph Fiennes. Ten muž je absolutní herecká legenda. Takže hodně štěstí tomu, kdo se pokusí zaplnit jeho místo,“ dodal.
|
Nový Harry Potter poprvé v kostýmu. HBO začalo natáčení a ukázalo i další tváře
Změna pohlaví hlavního záporáka se může zdát poměrně ironická také v souvislosti s transfóbními postoji, kterými se dlouhodobě netají autorka knižní předlohy J. K. Rowllingová. Dokonce vedla kvůli otázce transgenderové identity a práv spor s herci Danielem Radcliffem a Emmou Watsonovou, kteří se proti jejím výrokům dříve ohradili.
Natáčení televizního seriálu ze světa Harryho Pottera odstartovalo ve filmových studiích v britském městě Leavesden v červenci. Podle informací webu Variety potrvá až do jara roku 2026. Premiéra ho čeká v roce 2027 a po krátké pauze se začne točit řada druhá.