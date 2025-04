Jediná obava, kterou Lithgow měl, se týkala jeho národnosti. Nebyl si jistý, zda diváci přijmou v roli bradavického ředitele Američana. Kritika sice přišla, ale kvůli zcela jinému důvodu. Jak od fanoušků, tak z okruhu přátel, svěřil se deníku The Times.

Ještě před oznámením, že roli Brumbála získal, mu poslala zprávu velmi dobrá přítelkyně, která je matkou trans dítěte. „To byla první vlaštovka,“ řekl Lithgow. Následně ho totiž zaplavily komentáře lidí, kteří mu všichni vyčítají jedno a to samé – že hraje v něčem, co je spojeno se jménem J. K. Rowlingové.

Dostal se k němu i otevřený dopis, který herce vyzývá, aby se role vzhledem ke spisovatelčiným kontroverzním výrokům o transgender komunitě vzdal. Článek tvrdí, že „Harry Potter jako franšíza se kvůli výrokům Rowlingové stal synonymem transfobie“. Poukazuje na její „dlouhou historii anti-trans prohlášení“ a na její zapojení do chystaného seriálu z produkce HBO.

„Je to pokus o oživení franšízy, který umocní anti-trans poselství od Rowlingové a přinese další peníze do její kapsy - peněz, které používá na financování aktivit zaměřených proti transgender komunitě,“ píše se v dopise.

Odradila Lithgowa kritika? „Ne, to proboha ne,“ odmítl americký herec, který se objevil například v nedávném snímku Konkláve a jeho hlas lze znát i z animovaného filmu Shrek, kde daboval Lorda Farquaada.

„Říkal jsem si, proč to vůbec hraje roli?“ přemítá Lithgow nad pohoršením, které spisovatelčina účast na projektu vyvolává. „Zajímalo by mě, jak to J. K. Rowlingová vnímala. Předpokládám, že se s ní v určitém okamžiku setkám, a těším se, až si s ní promluvím.“

Když nabídku na ztvárnění bradavického ředitele přijímal, bylo to dle jeho slov velké rozhodnutí. „Je to pravděpodobně poslední velká role, kterou budu hrát,“ řekl Lithgow v rozhovoru pro britský deník. „Je to velmi dobrá role na zakončení kariéry.“

Kontroverzní autorka, kontroverzní seriál

Silné reakce vyvolává zmiňovaný seriál o mladém čarodějovi už od počátku. Ať už kvůli hereckému obsazení hlavních rolí, tak kvůli autorce knižní předlohy. Fanoušci poukazují právě na její kontroverzní výroky týkající se transgender komunity.

Jedno z prvních spisovatelčiných veřejných vystoupení v této oblasti bylo v roce 2019, připomíná deník The Guardian. Tehdy podpořila daňovou specialistku Mayu Forstaterovou. Ta přišla o práci poté, co na síti X (tehdejší Twitter) mimo jiné napsala, že transgenderové ženy své biologické pohlaví nemohou změnit.

O rok později v červnu slavná autorka například sdílela na sociálních sítích odkaz na komentář s titulkem „Vytvořme rovnoprávnější postcovidový svět pro lidi, kteří menstruují“. Kritizovala jeho neutrální tón.

„Lidé, kteří menstruují. Jsem si jistá, že pro tyhle lidi kdysi existovalo nějaké slovo. Pomozte mi někdo. Wumben? Wimpund? Woomud?“ poukazovala Rowlingová na tvar slova žena, které v angličtině zní woman. Řada celebrit, mezi nimi i Daniel Radcliffe, vyjádřila s jejími slovy nesouhlas.

A kontroverze vyvolalo v nedávné době také její vyjádření k verdiktu britského Nejvyššího soudu. Ten v polovině dubna rozhodl, že zákon o rovnosti pohlaví definuje ženu jako osobu, jež se narodila jako biologická žena. Vyhověl tak aktivisté skupině Za skotské ženy (For Women Scotland). Tu podporuje právě i Rowlingová. Podle agentury AP patrně věnovala organizaci desítky tisíc liber.

„Miluju, když se plán podaří,“ reagovala spisovatelka na verdikt hláškou z osmdesátkového seriálu A-Team, k níž připojila fotografii sebe svírající sklenici s koktejlem a pokuřující doutník.

„I kdyby se tento doutník pro účely této oslavy rozhodl identifikovat jako blunt (doutník naplněný konopím – poz. red.), tak objektivně, prokazatelně a demonstrativně zůstane obyčejným doutníkem,“ dodala Rowlingová.

Samotná spisovatelka tvrdí, že její příspěvky na téma transgenderů nejsou motivovány nenávistí ani předsudky, pouze snahou o ochranu žen a jejich práv.

Vedení HBO se nicméně snaží kritické názory fanoušků na chystaný seriál mírnit. Podle šéfa HBO Caseye Bloyse spisovatelčiny anti-trans názory neovlivnily obsazení ani výběr scenáristy či režiséra. Mluvčí stanice pro server Variety uvedl, že její mateřská společnost „pracuje s J. K. Rowlingovou a v oboru Harryho Pottera již více než 20 let“ a „její přínos je neocenitelný“.

Na výslednou podobu seriálu si však fanoušci ještě počkají. Premiéru by měl mít totiž až příští rok.