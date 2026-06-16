Potterofilové zbystřili. V seriálu se objeví oblíbená postava, kterou z filmu vystřihli

Protiva se v knihách J. K. Rowlingové zjevuje náhodně a v drtivé většině proto, aby provedl nějakou neplechu. Něco rozbil, znečistil, z někoho si vystřelil a podobně. Neuznává žádné autority, neposlouchá nikoho s výjimkou Albuse Brumbála a Krvavého barona. Školník Argus Filch, který musí uklízet následky jeho řádění, už několikrát žádal vykázání Protivy z Bradavic.
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Jde o jednu z nejoblíbenějších nadpřirozených entit ve světě Harryho Pottera a všem, kteří želeli jeho absenci ve filmech, se v chystaném seriálu z produkce HBO dostane zadostiučinění.
Protivu ztvární britský herec, komik, dabér a muzikant Peter Serafinowicz, který hrál například v hrané verzi Jak vycvičit draka, v druhém díle akční podívané John Wick nebo ve snímku Je třeba zabít Bona na motivy skutečných událostí kolem kapely U2.
Původně se s postavou Protivy počítalo i do filmové série, měl jej hrát britský komik Rik Mayall , jehož fanoušci geniálního britcomu Černá zmije dobře znají jako lord Flashhearta. Filmové scény s ním coby Protivou pro potřeby snímku Harry Potter a Kámen mudrců vznikly, ale z časových důvodů se do konečné verze filmu nedostaly.
„Natočili jsme to, já dostal dost slušné peníze a šel jsem domů. Asi o měsíc později mi řekli, že je jim to líto, ale že ve filmu nakonec nejsem,“ svěřil se herec v jednom rozhovoru. I tak ale dostal Rik Mayall lístky na premiéru, které věnoval svým dětem.
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„Neřekl jsem jim, že mě ve filmu nakonec neuvidí. Vrátily se a nadšeně povykovaly: ’To byla vážně skvělá maska, vůbec jsme nepoznaly, že jsi to ty’. Myslely si, že hraju Hagrida,“ dodal Mayall, který bohužel zemřel v roce 2014 v padesáti šesti letech.
Seriál Harry Potter a Kámen mudrců bude mít na HBO premiéru letos o Vánocích. Titulní postavu bude hrát Dominic McLaughlin, Rona Wesleyho Alastair Stout a Hermionu Grangerovou Arabella Stantonová. Dále uvidíme Nicka Frosta jako Rubeuse Hagrida, Johna Lithgowa coby Albuse Brumbála, Janet McTeeriová v roli Minervy McGonagallové a Paapa Essiedua jako profesora Snapea.