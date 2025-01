Harry Potter v režii Davida Finchera? Měl vzniknout děsivě vyšinutý film

„Warneři mě pozvali na schůzku. Bavili jsme se, jak Harryho Pottera pojmout a já nadhodil, že bych nechtěl natočit typickou hollywoodskou podívanou,“ prozradil David Fincher v rozhovoru pro Variety

„Představoval jsem si tak trochu děsivý film, který bude vypadat jako Withnail a já, ale to se s představou Warnerů nepotkalo. Ti chtěli něco hezčího, tradičnějšího,“ dodal Fincher. Jejich představu nakonec do puntíku splnil řemeslník Chris Columbus, do jehož portfolia kromě jiného spadají stálice vánočních televizních obrazovek Sám doma a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku. První dva filmy potterovské série natočil přesně tak, jak si je asi většina lidí při čtení knížek představovala.

Můžeme se jen domýšlet, jak by Harry Potter vypadal v rukou Davida Finchera. Jistě by bylo na co se dívat a o čem přemýšlet. Už jen díky inspiračnímu zdroji – zmíněný film Withnail a já je v našich končinách prakticky neznámý, ale v domovské Velké Británii jde o kultovní záležitost.

Hořká komedie – dá-li se to tak nazvat – vychází ze života scenáristy a režiséra Bruce Robinsona a sleduje eskapády dvou nezaměstnaných herců Withnaila a Marwooda, kteří se na deštivém britském venkově potácejí od opičky ke kocovině.

Snímek zaujme brilantním hereckým výkonem Richarda E. Granta a také působivě, pouze prostřednictvím střihu a surreálných dialogů zachycenou rozpadající se realitu viděnou alkoholem rozostřeným zrakem. A pro zajímavost, ve filmu hraje Richard Griffiths, představitel strýce Vernona v potterovských snímcích.

Zobrazit v tomto stylu a duchu čarodějný svět by bylo určitě zajímavé, ale bohužel pro výrazně užší diváckou skupinu, než si studio představovalo. Zůstalo tedy pouze u ústního jednání a David Fincher z projektu vycouval.

Jak ostatně prozradil v citovaném rozhovoru pro Variety, podobné projekty pro něj nepředstavují žádnou tvůrčí výzvu.

„Filmy podle úspěšných knížek se točí pro jasně dané publikum, takže to není nic pro mě. Zajímá mě to jen v případě, že do toho mohu vnést něco svého. Zadaptoval jsem Zmizelou, což byl taky bestseller, ale v jejím případě jsem se chtěl zaměřit na trest za naše narcistické pudy, které ovlivňují partnerské soužití,“ prohlásil režisér. Pro úplnost dodejme, že kromě Zmizelé natočil také první díl velmi úspěšného knižního fenoménu Milénium – Muži, kteří nenávidí ženy – z pera švédského novináře a spisovatele Stiega Larssona.

Fincher v současné době pracuje mimo jiné na americkém remaku jihokorejského seriálového hitu Hra na oliheň a také na seriálovém prequelu slavné noirové gangsterky Čínská čtvrť režiséra Romana Polanského.

Co se Harryho Pottera týče, seriálová adaptace za dohledu autorky J. K. Rowlingové je v plném proudu. Filmové zpracování čítá osm snímků a kromě Chrise Columbuse se na režijním postu vystřídali Alfonso Cuarón, Mike Newell a David Yates.

Za zmínku stojí ještě jedno jméno, které se v souvislosti s prvním filmem série objevilo. J. K. Rowlingová si totiž přála, aby Warner Brothers k režii Kamene mudrců přizvali Terryho Gilliama. Někdejšího člena humoristické skupiny Monty Pythonův létající cirkus a tvůrce filmů jako Brazil nebo 12 opic.

Samotnému Gilliamovi bylo jasné, že jeho specifická fantazie a ne úplně standardní smysl pro humor se producentům příliš zamlouvat nebude, nicméně si vyžádal scénář, který měl prý už po prvním přečtení plný vlastnoručních poznámek a nákresů.