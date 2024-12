Vánoce v Bradavicích. Jak vypadaly první svátky Harryho Pottera?

Jedna chybička by se však přece jen našla. Když kniha Vánoce v Bradavicích v říjnu spatřila světlo světa, fanoušci zklamaně spílali nad tím, že jde „pouze“ o zkrácenou verzi dvanácté kapitoly Kamene mudrců, a nikoliv o nový bonusový příběh, který by J. K. Rowlingová napsala jen pro tyto účely. O to víc však vyniká talent a imaginace začínající čínské ilustrátorky Ziyi Gao, která se do světa Harryho Pottera poprvé ponořila ve svých čtrnácti letech.

„Líbí se mi, jak celá potterovská sága optikou čar a kouzel vypráví o těžkostech dospívání i o tom, jak se stát lepším člověkem... nebo jak se vyrovnat se ztrátou milované osoby, to je všechno moc důležité,“ říká umělkyně, která si původně myslela, že nabídka od nakladatelství Scholastic a Bloomsbury ilustrovat Vánoce v Bradavicích je podvod.

Když kniha vznikala, musela se čínská ilustrátorka nejen znovu ponořit do děje Kamene mudrců a doplňujících příběhů z pera Rowlingové, ale také do kořenů a významů britských svátečních tradic, které jako rodačka z Pekingu na vlastní kůži nikdy nemohla okusit.

Mezi oblíbené ilustrace Ziyi Gao patří moment, kdy Harry s Ronem odchází od svátečního stolu se svými dárky, zatímco se ostatní okolo oddávají vánočním radostem: Hagrid, profesorka McGonagallová i Fred s Georgem. Jako další pak jmenuje moment, ve kterém zachytila nevyzpytatelná Weasleyovic dvojčata, jak nutí své bratry, Rona a Percyho, obléknout si (ne)oblíbené svetry z dílny jejich maminky. „Je to tak šťastný a chaotický moment plný děje, strašně se mi líbí. Nikdy jsem nic takového nemusela zachytit,“ popisuje.

Na stránky knih se v nové podobě dostal také ilustrátorčin oblíbený hrdina: ředitel Bradavic Albus Brumbál. „Stejně jako pro Harryho, stal se i mě Brumbál mentorem. Pochopila jsem díky němu mnohé o lásce, možnosti volby i lidskosti. Líbí se mi, že má své stinné momenty a chyby, díky nimž se na něj pak dá jednodušeji napojit,“ říká Gao, která by se prý v Bradavicích nejraději stala členkou havraspárské koleje.

Vánoce v Bradavicích vychází v nakladatelství Albatros, českém knižním domově Harryho Pottera.

Sváteční titul však není jediným aktuálním literárním přírůstkem do široké kouzelnické knihovny: znovu vyšel také první díl doplněný o ilustrace a interaktivní prvky od populární dvojice Mina Lima tvořené Miraphorou Minou a Eduardem Limou. V novém vydání lze najít přes 150 ilustrací a třeba i Harryho přijímací dopis do Bradavic nebo tajný vstup do Příčné ulice.