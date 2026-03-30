„Seriál super, a počítal někdo slovo avšak? Já myslím že tam zaznělo tak 1350 krát,“ zní jeden z mnoha komentářů kritizujících dabing na NaFilm.cz nebo Dabingforum. „Avšak, až na ten dabing to bylo dobré,“ stojí v dalším. „Dabing je nejspíš AI,“ míní další divák a mnozí mu dávají za pravdu. Většina upozorňuje i na precizní výslovnost „j“ ve slovech „jsem, jsi, jsou“ a jak nepřirozeně taková spisovná mluva působí.
V seriálu slovo „avšak“ skutečně zní často, ale používají ho jen určité postavy, stejně jako spisovný jazyk. Je to nová Holeova kolegyně, která pochází ze Švédska nebo její bývalý inspektor na akademii, tedy lidé, kteří nejsou rodilí norští mluvčí. Je tak nasnadě, že tento způsob vyjadřování použili tvůrci pro odlišení švédského přízvuku.
|
Při pohledu do závěrečných titulků je ostatně jasné, že umělá inteligence seriál nepřekládala. Pod překladem je podepsán Petr Finkous. Ten ovšem ve svém překladu ono nadužívané slovo „avšak“ nepoužil. „Výsledek jsem ještě neslyšel, nicméně se mi donesly zvěsti, že tam snad byla použitá AI, o čemž nevím,“ uvedl překladatel pro iDNES.cz.
„Procházel jsem své překlady (dělal jsem epizody 1-3 a 6-9), a nikde jsem ani jedenkrát tuto spojku nepoužil. Do překladu vždy zasahuje úprava, případně zadavatel, a patrně tam se zrodil problém, který z logiky věci bohužel padá na hlavu překladatele,“ přemýšlí Petr Finkous. Studio ho však o takovém rozlišování švédštiny a norštiny neinformovalo.
Studio Beep, které dabing v režii Filipa Jančíka zajišťovalo, se k výsledku nechce vyjadřovat. „Vzhledem k našim smluvním vztahům s klientem nemůžeme poskytovat vyjádření,“ uvedl za něj Matěj Sirotek.
Seriál Harry Hole si obecně zakládá na autenticitě. Dohlížel na to sám autor knižní předlohy Jo Nesbø. Stal se showrunnerem a hlavním scenáristou, aby zajistil, že jeho nejslavnější hrdina neztratí na obrazovce nic ze své komplexnosti a syrovosti. Režie se ujal Øystein Karlsen, který má na kontě kultovní sérii Exit, a k týmu se přidala i švédská režisérka Anna Zackrissonová.
|
Hudební doprovod, který podtrhuje temnou atmosféru, vytvořili legendární Nick Cave a Warren Ellis. Role Harryho Holea se ujal charismatický Tobias Santelmann, jeho úhlavního nepřítele, slizkého a nebezpečného Toma Waalera, hraje Joel Kinnaman.
První série seriálu Harry Hole vychází z páté knihy série s názvem Pentagram, která je považována za jeden z nejlepších a nejnapínavějších dílů celé Nesbøho ságy.