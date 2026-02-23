Harry Hole míří na Netflix. Na autenticitu seriálu dohlédl sám spisovatel Jo Nesbo

Milovníci drsného severského krimi a mysteriózních příběhů už netrpělivě vyhlížejí konec března. Legendární detektiv Harry Hole se totiž objeví na Netflixu. Slibuje mrazivý zážitek, na jehož autenticitu dohlíží i autor literární předlohy Jo Nesbo.
Seriál Harry Hole

Seriál Harry Hole | foto: Netflix

7 fotografií

V Oslu panuje rekordní horko a město je paralyzováno strachem. V jednom z bytů je nalezena mrtvá žena s uříznutým prstem a pod jejím víčkem se nachází drobný diamant ve tvaru pěticípé hvězdy. Případ dostává na starost detektiv Harry Hole, který je sice v nemilosti svých nadřízených a na pokraji vyhazovu od policie, ale stále zůstává jediným mužem schopným pochopit zvrácenou logiku vraha.

Harry se musí postavit nejen pachateli, který po sobě zanechává pentagramy, ale i svému zkorumpovanému kolegovi Tomu Waalerovi, se kterým vede soukromou válku na život a na smrt.

Největším tahákem celého projektu Harry Hole je fakt, jak jsme zmínili již v úvodu, že showrunnerem a hlavním scenáristou je sám Jo Nesbø. Ten se rozhodl vzít otěže do vlastních rukou, aby zajistil, že jeho nejslavnější hrdina neztratí na obrazovce nic ze své komplexnosti a syrovosti. Režie se ujal Øystein Karlsen, který má na kontě kultovní sérii Exit (2019), a k týmu se přidala i švédská režisérka Anna Zackrisson. Hudební doprovod, který podtrhuje temnou atmosféru, vytvořili legendární Nick Cave a Warren Ellis, což samo o sobě slibuje neopakovatelný audiovizuální zážitek.

Vraždu jsem nikdy neviděl. Stačí mi představivost, říká Jo Nesbo

Herecké obsazení vyvolalo mezi fanoušky vlnu nadšení, neboť role Harryho Holea se ujal charismatický Tobias Santelmann, který do postavy vnáší přesně tu kombinaci fyzické zchátralosti a intelektuální břitkosti, která je pro Harryho typická. Jeho úhlavního nepřítele, slizkého a nebezpečného Toma Waalera, hraje Joel Kinnaman, Rakel ztvárnila Pia Tjelta a v dalších rolích se objeví skandinávské hvězdy jako Peter Stormare, Anders Danielsen Lie nebo Ingrid Bolso Berdal.

Natáčelo se přímo v ulicích Osla. Štáb strávil více než sto dní na více než sto šedesáti různých lokacích, aby zachytil autentickou tvář města. Fanoušci knih se mohou těšit na ikonická místa z knih, jako je například restaurace U Schrøderů, kde Harry tráví své dny i noci.

Seriál Harry Hole

První série seriálu Harry Hole vychází z páté knihy série s názvem Pentagram, která je považována za jeden z nejlepších a nejnapínavějších dílů celé ságy. Takže volba této předlohy umožnila tvůrcům hned od začátku rozjet vysokou hru plnou intrik a napětí a získat náležitou pozornost.

Harry Hole slibuje tu správnou dusivou atmosféru a depresi. Harry Hole totiž není úplně kladným hrdinou. Je to muž, jehož duši ničí jeho práce a závislosti, a přesto nedokáže přestat bojovat za spravedlnost. Seriál se nebojí brutality, ale ani ticha a melancholie, která k severskému žánru patří. Na Netflixu má premiéru 26. března.

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

