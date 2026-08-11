Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Dřív jsem brala všechno. Teď už vím, co chci, svěřuje se Hana Vagnerová

Elen Černá
Vysíláme   10:00
Herečka a scenáristka Hana Vagnerová má už dávno za sebou období, kdy brala téměř každou pracovní nabídku. Dnes už je podle svých slov mnohem vybíravější. „Nechci, aby se mi život definoval tím, že půjdu z práce do práce jen proto, že se budu bát, že mi nepřijde jiná nabídka,“ říká v Rozstřelu s Elen Černou.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Váš nový film Bojovník jde do kin, ale na plátně vás diváci uvidí poměrně krátce. Vím, že se říká, že není malých rolí. Pokud je ale člověk ve fázi, kdy neví kam dřív, co rozhodne, že přijme i takovou roli?
U mě hodně rozhoduje projekt a hlavně lidé, kteří za ním stojí. U Bojovníka bylo od začátku vidět, že tomu všichni opravdu věří. Na place jsem po dlouhé době cítila, že lidé nedělají jen profesionálně svou práci, ale dávají do ní ještě něco navíc. Bylo vidět, jak moc jim na filmu záleží. Třeba Milan Ondrík a Jacek Poniedziałek kvůli souboji opravdu tvrdě trénovali. Dokonce došlo ke zranění, a přesto se pokračovalo v natáčení. Byla jsem na ten film a na všechny, kteří na něm pracovali, opravdu hrdá.

Co když se ale během natáčení ukáže, že projekt není takový, jak jste si představovala?
To se podle mě stane každému. Herectví je práce s lidmi a do hry vstupují emoce, ega, únava i rozdílné názory. Když už ale projektu řeknu ano, nesu zodpovědnost za to, abych svou roli udělala co nejlépe. Někdy musíte spolknout vlastní ego a vést i nepříjemné rozhovory. Režisér je pořád člověk, který zodpovídá za celý film. Pokud bych chtěla být já ten boss, musím si natočit vlastní film. Ale je pravda, že když to někde hodně drhlo, na další práci už jsem nekývla. Dřív jsem byla hodně hladová po práci. Brala jsem všechno zleva doprava, protože jsem chtěla zkušenosti a měla jsem pocit, že když nepracuji, něco mi uniká. Časem jsem ale začala přemýšlet, co vlastně chci. Začala jsem si otevírat dveře v jiných zemích, psát scénáře a učit se italsky. Najednou jsem potřebovala vytvořit určité vědomé vakuum, abych zjistila, kudy chci jít. Už nechci, aby s mi život definoval tím, že půjdu z práce do práce jen ze strachu, že další nabídka nepřijde.

Hostem pořadu Rozstřel je herečka Hana Vagnerová
Hostem pořadu Rozstřel je herečka Hana Vagnerová
Hostem pořadu Rozstřel je herečka Hana Vagnerová
Hostem pořadu Rozstřel je herečka Hana Vagnerová
7 fotografií

Liší se podle vás nějak české a americké herectví?
Dobré herectví je podle mě dobré herectví bez ohledu na zemi. Když vypnete zvuk a pořád vás herec fascinuje, je to dobré herectví. Rozdílná je spíš kultura. My jako Češi jsme například hodně racionální, máme rádi sarkasmus a humor. V Americe jsem se setkala s mnohem větším důrazem na to, co postava chce a za čím jde. Říkali nám: Když to nezajímá vás, nebude to zajímat ani diváka. To je podle mě strašně důležité. I když hrajete zápornou postavu, musíte najít něco lidského, na co se divák napojí. Můžete ho klidně nechat, aby si vaši postavu oblíbil, a teprve potom mu ukázat její temnou stránku. Třeba tohle jsem se na DAMU nedozvěděla.

Změnilo vás to i jako člověka?
Určitě. Když člověk cestuje a žije v různých zemích, začne zjišťovat, co je opravdu jeho a co jen převzal ze svého prostředí. Když jsem se vracela z Ameriky, měla jsem třeba pocit, že jsem mnohem odvážnější a dokážu lépe říct svůj názor. Pak jsem přijela do Česka a zjistila, že tady to samozřejmě funguje trochu jinak. Člověk se časem naučí rozlišovat: Tohle mi sedí, tohle ne. Tohle jsem převzala, protože jsem tak byla vychovaná, ale vlastně to nejsem já. A zajímavé je i to, jak jazyk ovlivňuje emoce. Američané často říkají „I feel“, tedy „cítím“. My Češi mnohem častěji říkáme „já si myslím“. Možná jsou některé emoce opravdu trochu zakleté už v jazyce.

Dnes se castingy často dělají přes takzvané self-tape. Je to pro herce jednodušší?
Má to výhody i nevýhody. Můžete být v Praze a dělat casting do Londýna. Nemusíte nikam cestovat. Zároveň ale zmizí osobní kontakt. Když jste v místnosti s castingovým režisérem, můžete reagovat na jeho pokyny. U self-tapu často dostanete scénář a velmi obecný popis postavy. Na jeho základě uděláte verzi tak, jak jste z popisu ten charakter pochopila. Což ale nutně nemusí být to, co režisér chtěl. A pak se stane, že se někdo podívá prvních deset sekund a řekne si: „Tohle ne.“ A vy se nikdy nedozvíte proč.

Jak velký vliv v obsazování rolí mají sociální sítě, respektive to, jak moc je kdo na nich sledovaný?
V zahraničí hrály sociální sítě v minulých letech obrovskou roli. Myslím ale, že se to mění. Lidé jsou už trochu z těch všech influencerů a sociálních sítí unaveni. A v Česku si myslím, že herec pořád může být hvězda i bez Instagramu. Ivan Trojan bude bůh, i když nebude mít Instagram.

Když jste odjížděla do USA, měla jste z okolí reakce typu: na ni tam určitě čekají. Nedávno měl v Londýně premiéru film, kde jste hrála po boku Joan Collins. Je to pro vás zadostiučinění?
Není to to o tom, že jsem si zahrála s velkým hercem nebo že jsem natočila film v zahraničí. To jsou krásné věci, ale jsou spíš třešničkou na dortu. Pro mě má největší hodnotu samotná cesta. Naučila jsem se cizí jazyk, napsala scénář, mám přátele po celém světě a zjistila jsem, co vlastně chci. A největší radost mám z toho, když překonám sama sebe. Teď třeba točím dva projekty v Itálii. Je to skvělé, ale ještě důležitější pro mě je, že jsem se odvážila udělat něco, čeho jsem se dřív bála. A vlastně, co si kdo dnes myslí, je mi už jedno.

A kam chcete dál?
Ideálně bych chtěla dojít do fáze, kdy si budu opravdu vybírat, s kým chci pracovat, s kým chci být obklopená a kde chci žít. Nemyslím si ale, že jednou člověk dojde do bodu, kdy je všechno hotové a už jen spokojeně rozjímá. Život nás pořád někam posouvá. Věci, kterých se bojíme, nás často nejvíc motivují. Takže vlastně pořád dělám to samé jako ve dvaadvaceti. Jen už trochu lépe vím, proč to dělám.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle

Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)

Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...

Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová

Rakev irského hudebníka Glena Hansarda je nesena do katedrály sv. Patrika v...

Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...

Dokázal to, chválí Ztraceného manželka a Bouček. Na koncertě byli i Donutil či Jágr

Marek Ztracený je první český interpret, který uspořádal megakoncert na...

Koncert Marka Ztraceného si nenechala ujít řada známých osobností. Ve VIP zóně bylo možné potkat Richarda Genzera, Leoše Mareše, Jaromíra Jágra nebo třeba Miroslava Donutila. Nechyběla ani Ztraceného...

RECENZE: Když ztracená Bára Poláková randí s feministou Markem Adamczykem

Premium
Marek Adamczyk a Barbora Poláková v Rande s feministou

Sršatá energie a herecká souhra Marka Adamczyka a Báry Polákové dělá z komedie Rande s feministou událost. Loňskou novinku nyní na své letní scéně hraje pražské Divadlo Ungelt.

OBRAZEM: Hrady CZ poprvé u Hluboké. Klus zpíval mezi diváky, ve vedru je chladili hasiči

Hudební festival Hrady CZ se poprvé přesunul do Hluboké nad Vltavou. Na snímku...

Premiéra v Hluboké nad Vltavou se vydařila. Po 15 letech se jihočeská zastávka festivalu Hrady CZ přestěhovala od Rožmberka dál po proudu Vltavy, aby zakotvila nedaleko zámku Hluboká. A v pátek a v...

Dřív jsem brala všechno. Teď už vím, co chci, svěřuje se Hana Vagnerová

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je herečka Hana Vagnerová

Herečka a scenáristka Hana Vagnerová má už dávno za sebou období, kdy brala téměř každou pracovní nabídku. Dnes už je podle svých slov mnohem vybíravější. „Nechci, aby se mi život definoval tím, že...

11. srpna 2026

Novosvětská pro TikTokovou generaci? Dvořákova Praha videoklipem boří mýty

Dvořákova Praha chce přiblížit klasickou hudbu i mladému publiku

Oblíbený festival Dvořákova Praha letos vsadil na netradiční propagaci. Videoklipem spojujícím slavnou Symfonii č. 9 „Z Nového světa“ a současnou taneční a vizuální estetiku, chce dát lidem jasný...

11. srpna 2026  9:15

Gallagherovi na plátně. Do kin míří dokument o návratovém turné kapely Oasis

Kapela Oasis ve Wembley Stadium v Londýně

O čem se už nějakou dobu spekulovalo se v srpnu roku 2024 potvrdilo. Rozhádaní bratři Noel a Liam Gallagherové vyhlásili smír a pod hlavičkou Oasis se loni vydali na triumfálně úspěšné turné Live...

11. srpna 2026

Dobby může v klidu spát. Fanoušci Pottera změnili trasu kabelu kvůli skřítkovu hrobu

Domácí skřítek Dobby z kouzelnické ságy Harry Potter

Fanoušci kouzelnické ságy o mladém čaroději Harrym Potterovi se zasloužili o přemístění podmořského kabelu mezi Británií a Irskem, který přišel na 430 milionů liber (12,2 miliardy Kč). Spojení mělo...

10. srpna 2026  19:13

U2 proslavili Irsko po celém světě. Jejich kytarista se stal Irem až nedávno

Kytarista kapely U2 David Howell Evans zvaný The Edge na banketu u příležitosti...

David Howell Evans, známý pod přezdívkou The Edge, v sobotu oslavil 65. narozeniny. Už téměř půl století je jednou z nejvýraznějších postav irské hudby. Dlouhá desetiletí ale irské občanství vůbec...

10. srpna 2026  16:01

Páral se nebál experimentovat, byla to velká hvězda, říká literární historik

Milenci a vrazi. V roce 1993 se třetím vydáním svého proslulého románu.

V tvorbě spisovatele Vladimíra Párala, který zemřel v pondělí v den svých 94. narozenin, lze podle historika literatury Michala Jareše z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR sledovat několik...

10. srpna 2026  15:32

SuperStar, Oddíl B a Boží plán. Podzim na Nově nabídne nové příběhy i návraty

Moderátor a porotci SuperStar 2026

Podzimní vysílací schéma na Nově bude ve znamení návratu SuperStar, nového seriálu Boží plán nebo trojice Pavel Zedníček, Bolek Polívka a Miroslav Donutil, která se představí v komediální sérii Muži...

10. srpna 2026

Chceme vybočovat ze stereotypu, říká Matěj Ruppert z Monkey Business

Premium
Monkey Business - festival Colours of Ostrava 2023, den čtvrtý (21. července...

Kapela Monkey Business vydá v polovině listopadu album Jinej svět není k dispozici. Jak napovídá už název, bude opět v češtině a opět na ní bude nejedno překvapení, nejen co se hostů týče. Zpěvák...

10. srpna 2026

Rozverný, zábavný, sugestivní spisovatel, vzpomíná režisér Polesný na Vladimíra Párala

První klapka filmu Milenci a vrazi, který podle románu Vladimíra Párala natočil...

Režisér Viktor Polesný zadaptoval v roce 2004 dle svého mínění nejlepší román Vladimíra Párala Milenci a vrazi. Na spisovatele vzpomíná jako na vtipného, vstřícného a zábavného společníka.

10. srpna 2026  13:16

V Las Vegas začíná soud s mužem obviněným z vraždy slavného Tupaca

Tupac Shakur.

V Las Vegas začíná soud s mužem obviněným z vraždy amerického rappera Tupaca Shakura (2Pac) 7. září 1996. Jeden z nejprodávanějších hudebníků americké hiphopové scény zemřel téměř před třiceti lety...

10. srpna 2026  12:38

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

V den svých narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Bylo mu 94 let

Vladimír Páral

Ve věku 94 let, v den svých narozenin, zemřel spisovatel Vladimír Páral. Byl autorem mnoha úspěšných románů, řada jeho knih byla zfilmována. Informaci o jeho úmrtí potvrdil jeho kamarád Jaroslav...

10. srpna 2026  11:17,  aktualizováno  12:17

David Koller na Friends Fest nedorazil. Pořadatelé museli narychlo měnit program

Festival Friends Fest v Pardubicích. (8. srpna 2026)

Na letošním Friends Festu v Pardubicích bylo k vidění vše, co k němu každoročně patří. Od amerických aut, motorek a hudby až po pořádné burgery. Jen jeden z hlavních taháků jaksi chyběl. David Koller...

10. srpna 2026  11:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.