Dědila jsem oblečení po dětech z Manželských etud, vypráví Hana Třeštíková

Oslík Perry, předloha toho animovaného ve filmech o Shrekovi, zemřel ve věku 30 let. Trpěl nevyléčitelnou chorobou kopyt. Perry žil v Barron Parku v Pao Alto v americké Kalifornii. Zprávu o jeho...

Narodit se ve správný čas a na správném místě, svým uhrančivým pohledem mohl podle režiséra Františka Vláčila dobýt Hollywood. Na české scéně se Jiří Schwarz zapsal do paměti rolí Karla Hynka Máchy,...

Jednoho dne ji pustíme do světa. Slipknot na letošek slibují léta odkládanou desku

Už v roce 2023 se z tábora Slipknot ozývaly zprávy, že kapela vydá album Look Outside Your Window, které nahrála v roce 2008 a od té doby materiál, který prý nezní příliš jako Slipknot, leží ladem....