Zemřela herečka Hana Pastejříková, známá z majora Zemana a Léta s kovbojem

Pražská rodačka Hana Pastejříková vystudovala herectví na DAMU a poté byla v letech 1966 – 1972 v angažmá v Divadle Za branou. Poté přešla do Divadla Jaroslava Průchy, které působilo v Kladně a v Mladé Boleslavi. Po roce 1989 se vrátila na svou domovskou scénu Divadla Za branou.
Debut před filmovou kamerou si odbyla v roce 1962 ve filmu Vánice režiséra Čeňka Duby. Následovaly role v dramatu Nikdo se nebude smát z roku 1965 podle povídky Milana Kundery, kriminální komedii Přísně tajné premiéry (1967) nebo v komorním dramatu režiséra Jaromila Jireše ...a pozdravuj vlaštovky z roku 1972.
V odpočinkové komedii Léto s kovbojem (1976) hrála Hana Pastejříková nevlastní „dolní“ matku hlavního hrdiny Honzy Macháčka (Jaromír Hanzlík) a objevila se také v komedii Vrchní, prchni! (1980) nebo ve válečném dramatu Cukrová bouda, který v roce 1980 natočil Karel Kachyňa podle scénáře Vladimíra Körnera.
Kromě zmíněné role „protistátního živlu“ v propagandistických 30 případech majora Zemana obsadili Hanu Pastejříkovou rovněž tvůrci seriálu Žena za pultem – epizoda Svatba lahůdkové Olinky –, viděli jsme ji v díle Vedoucí partiové prodejny z cyklu Malý pitaval v velkého města a hrála také v rodinném seriálu Ranč U Zelené sedmy.
Poslední rozloučení s herečkou se bude konat 7. září ve 13:40 v Nové obřadní síni na Olšanských hřbitovech.