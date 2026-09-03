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Zemřela herečka Hana Pastejříková, známá z majora Zemana a Léta s kovbojem

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  12:23

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Hana Pastejříková v seriálu 30 případů majora Zemana v díle s názvem Mimikry z roku 1979 | foto: Česká televize / Jaromír Komárek

Ve věku 82 let zemřela herečka Hana Pastejříková. K jejím nejznámějším rolím patřila Taťána Svidnická, která v epizodě Mimikry ze seriálu 30 případů majora Zemana pašuje zbraň v zavinovačce miminka, nebo „dolní máma“ z oblíbené komedie Léto s kovbojem.

Pražská rodačka Hana Pastejříková vystudovala herectví na DAMU a poté byla v letech 1966 – 1972 v angažmá v Divadle Za branou. Poté přešla do Divadla Jaroslava Průchy, které působilo v Kladně a v Mladé Boleslavi. Po roce 1989 se vrátila na svou domovskou scénu Divadla Za branou.

Debut před filmovou kamerou si odbyla v roce 1962 ve filmu Vánice režiséra Čeňka Duby. Následovaly role v dramatu Nikdo se nebude smát z roku 1965 podle povídky Milana Kundery, kriminální komedii Přísně tajné premiéry (1967) nebo v komorním dramatu režiséra Jaromila Jireše ...a pozdravuj vlaštovky z roku 1972.

V odpočinkové komedii Léto s kovbojem (1976) hrála Hana Pastejříková nevlastní „dolní“ matku hlavního hrdiny Honzy Macháčka (Jaromír Hanzlík) a objevila se také v komedii Vrchní, prchni! (1980) nebo ve válečném dramatu Cukrová bouda, který v roce 1980 natočil Karel Kachyňa podle scénáře Vladimíra Körnera.

Kromě zmíněné role „protistátního živlu“ v propagandistických 30 případech majora Zemana obsadili Hanu Pastejříkovou rovněž tvůrci seriálu Žena za pultem – epizoda Svatba lahůdkové Olinky –, viděli jsme ji v díle Vedoucí partiové prodejny z cyklu Malý pitaval v velkého města a hrála také v rodinném seriálu Ranč U Zelené sedmy.

Poslední rozloučení s herečkou se bude konat 7. září ve 13:40 v Nové obřadní síni na Olšanských hřbitovech.

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