Co je na losech tak mystického a dokázal ji los během devítiletého putování za ním proměnit, jak tvrdí legendy kanadských indiánů?
Proč jste si pro svůj dokument vybrala zrovna losy?
Když jsem s tím nápadem zhruba před devíti lety přišla, myslela jsem si, že to bude jen další z mnoha zvířat, o nichž udělám film. Stejně jako jsem kdysi točila o nutriích, chvostoskocích nebo třeba o kůrovci.
Losi vás ale museli něčím uhranout, když jste jim nakonec věnovala tolik let života.
Losi mají zajímavý příběh. Koncem padesátých let minulého století se po pěti stech letech od vyhubení hodně překvapivě vrátili do Československa, tehdy zadrátovaného železnou oponou. Dokonce se tu časem začali rozmnožovat. Když se v 50. letech vrátili, zoologové je prý záměrně neuváděli v žádných zoologických atlasech. Báli se, že by je komunističtí pohlaváři vystříleli v rámci papalášských honů. Miloš Anděra, který se losům u nás věnuje a měl být jedním z těch, kdo se je kdysi snažili v československé krajině uchránit, mi to nikdy nepotvrdil. Což je trochu zvláštní, protože informaci mám od biologa Standy Komárka, jehož ostatní historky jsou pravdivé.
Jsme druh, který strašně ničí planetu, a když se kolem sebe rozhlédneme a podíváme se na to, co jsme napáchali, měli bychom se za svou existenci omlouvat.