Večerníček, Adéla i Čtyřlístek. Jak se dělaly pohádky za komunismu

Jak jste se dostala k jevišti a loutkám?

Na pražských Vinohradech, kde jsem vyrostla, je bývalá Raisova škola, kde už před první válkou fungovalo jedno z nejmodernějších loutkových divadel a my tam jako děti pořád chodily. Už ve školce jsme také zpívali ve sboru a účinkovali v rozhlase. Tenhle sbor se začlenil do Dismanova rozhlasového dětského souboru, se kterým jsem jako dítě chodila hrát do Intimního divadla na Kampě, kde se uváděli Broučci a podobné inscenace, než se divadla za války zavřela. Hrávala tam Antonie Hegerlíková, Václav Trégl, Stella Májová a my jsme účinkovali v dětských rolích.