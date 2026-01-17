Je tu jiný Shakespeare. Zamilovaný, ale také truchlící otec a manžel na dálku

Paul Mescal ve filmu Hamnet

Mirka Spáčilová
  14:00
Legendárního alžbětinského dramatika si lidé často spojují s romantickou podobou, jakou mu vtiskl oscarový Zamilovaný Shakespeare. Ale teď míří do kin jiný portrét téhož muže, Hamnet, v němž je William Shakespeare především milujícím otcem zasaženým bolestí, z níž se zrodilo jeho slavné drama Hamlet.

Před šesti lety vyšla stejnojmenná kniha spisovatelky Maggie O’Farrellové, jež se stala jedním z bestsellerů roku. Při její adaptaci se spojili v rolích producentů uznávaní filmaři Steven Spielberg a Sam Mendes, kteří látku svěřili oscarové režisérce Chloé Zhao, oceněné za film Země nomádů.

„Už při čtení mi před očima naskakovaly filmové obrazy, což byl pro mě jasný signál. Do textu jsem se navíc okamžitě zamilovala. Mám ráda příběhy, které jsou univerzální, ale zároveň výjimečné. Přesně takový je Hamnet,“ říká režisérka.

Od typických hollywoodských celebrit se liší nejen výrokem „Kouřím a piju a to se nezmění“ či účinkováním v reklamě na uzeniny. Dokonce přiznal, že jako Ir neměl Shakespeara zrovna v lásce, protože měl dojem, že si ho přivlastňují pouze Angličané.

