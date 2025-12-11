RECENZE: Hagen, předchůdce Hry o trůny, ji dohání. Bere to přes Kolín a Kutnou Horu
Rovněž románová předloha Wolfganga Hohlbeina vyšla dříve, bezmála před čtyřiceti lety, nicméně filmaři teď dohánějí stylizaci žánru, již právě Hra o trůny nastolila.
I v Hagenovi se totiž bojuje o vládu a o lásku, uzavírají se tu mocenské sňatky, odrážejí nájezdníci a zjevují elfové, draci či norny, přičemž pro všechny nadpřirozené bytosti používají hrdinové příznačný výraz „staré bytosti“, jako by už na ně už dávno nevěřili; aspoň navenek.
Sám Hagen von Tronje, zjizvený nalezenec oddaný králi, který jej vychoval, tají svou minulost, temné proroctví, jež vyslechl, a hlavně lásku k nedostižné princezně.
Přihlíží, jak panovník zahyne v boji, na trůn usedne jeho syn a na hradě se objeví legendární drakobijce, který si žádá princezninu ruku, za což slíbí opatřit nevěstu i mladému panovníkovi. Jenže vůdkyně Valkýr, za níž jedou na Island, miluje jiného.
Komě Islandu se točilo v Kutné Hoře, Kolíně či na hradech Točník a Helfštýn, německo-česká koprodukce dala šanci několika zdejším hercům i profesionálům, nicméně představitel titulní role je z Nizozemska a další herci z Německa, Rakouska či Dánska.
Hagen: V údolí Nibelungů
Německo, 2025
Režie: Cyrill Boss, Philipp Stennert
Scénář: Cyrill Boss, Philipp Stennert, Doron Wisotzky
Hrají: Jördis Triebel, Gijs Naber, Jannis Niewöhner, Rosalinde Mynster, Lilja van der Zwaag, Béla Gabor Lenz, Dominic Marcus Singer, Alessandro Schuster
Kinobox: 63 %
Zkrátka Evropa spojila síly pro výpravnou podívanou v duchu fantasy, která se na rozdíl od hollywoodských projektů nepodřizuje politické korektnosti. Jen vzácně odkáže k osudu vyhoštěných uprchlíků: „Problém nejsou běženci, ale ti, před nimiž utíkají“.
Zato obnošené vnější prostředky Hagen přebírá. Lesy, sníh, meče, pochodně, bouře, svíce, mlhu, spáleniště, krkavce a v prvé řadě krev.
Brutalita dob, kdy z jedné strany hrozí Hunové a z druhé Římané, našla syrově ponurou tóninu, která však prostupuje rozmanitými fantasy v takřka neměnné podobě. Při vší úctě k vysokému standardu řemesel včetně kamery či masek tak Hagen zůstává jen jednou z nich.
