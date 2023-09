RECENZE: Druhá Apokalypsa? Ani omylem, Hadí plyn jen sluníčkářsky káže

Jařab se volně inspiroval slavnou předlohou Josepha Conrada Srdce temnoty, podobně jako už před lety F.F. Coppola ve strhující Apokalypse. Ovšem pro diváka Hadího plynu je neznalost knihy i její dvouoscarové filmové verze spíše výhodou: nemůže-li srovnávat, nemusí se tolikrát chytat za hlavu.

Stejnou látku Jařab před časem zpracoval v inscenaci pražské scény Komedie a divadelní deklamace proniká i do filmového dialogu. Výprava za hledaným podivínem, která Conradova hrdinu vedla do hloubi Afriky a Coppolova do válečné vietnamské džungle, se pak u Jařaba zbavuje tajemství příliš rychle, jakmile do pátrání v deltách Dunaje zapojí „obchodní zájmy, ropu, uhlí, plyn“.