Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ideální Emil Hácha? Za mě Dustin Hoffman, sní oceněný scenárista Ivan Hubač

Autor:
  16:03
Filip Renč a Ivan Hubač na karlovarském festivalu

Filip Renč a Ivan Hubač na karlovarském festivalu | foto: Anna Kristová, MAFRA

Emil Hácha při vánočním projevu v roce 1938
Tvůrci filmu Lída Baarová (zleva): Gedeon Burkhard, Klára Issová, scenárista...
Ivan Hubač s cenou Filmové nadace
Pražský arcibiskup kardinál Karel Kašpar a Emil Hácha ve Svatováclavské kapli...
12 fotografií
Všechny čtyři scénáře oceněné na karlovarském festivalu v soutěži Filmové nadace vycházejí z reality a tři z nich z osudů historických osobností. Vedle děl Milena Jesenská a Případ Wichterle si výhru odnesl Ivan Hubač za příběh Hácha. „Ani zrádce, ani hrdina,“ říká o protektorátním prezidentovi.

Za příběhem Emila Háchy, jež stál v čele státu v nejtemnějším období od listopadu 1938 až do května 1945, stojí stejný tandem jako za Lídou Baarovou. „Znovu spolupracuji s režisérem Filipem Renčem,“ potvrdil autor scénáře Ivan Hubač.

Za minulého režimu nám ve škole vštěpovali, že Emil Hácha zradil svůj národ. Jak jeho charakter vnímáte vy?
Nebyl to ani zrádce, ani hrdina, rozhodně se nedá vnímat černobíle, nosil v sobě veliký rozpor. Prokazoval sice loajalitu vůči Němcům, ale vždycky si za to něco vzal.

Můžete dát příklad?
Třeba za blahopřání Hitlerovi k narozeninám si vyžádal návrat studentů, kteří po pohřbu Jana Opletala a uzavření vysokých škol putovali do koncentračního tábora Sachsenhausen. Musel odsoudit londýnskou exilovou vládu, za což ho komunisté pranýřovali, ale pro Háchu byly na rozdíl od Beneše, jenž sledoval politické cíle, důležitější zájmy lidské.

Filip Renč a Ivan Hubač na karlovarském festivalu
Emil Hácha při vánočním projevu v roce 1938
Tvůrci filmu Lída Baarová (zleva): Gedeon Burkhard, Klára Issová, scenárista Ivan Hubač, Karl Markovics, režisér Filip Renč a Martin Huba
Ivan Hubač s cenou Filmové nadace
12 fotografií

Promítne se do filmu také soukromá linka Háchova života?
Ano, alespoň její část, protože scénář Háchu sleduje od roku 1936, kdy pochoval svou ženu, až do jara 1945, kdy zemřel za velmi nedůstojných podmínek v pankrácké věznici. Po manželčině smrti se chtěl stáhnout do ústraní a překládat – mimochodem přeložil i román Tři muži ve člunu, ale přemluvili ho, aby přinesl národu oběť, takže ač nechtěl, nakonec funkci prezidenta přijal.

Proč neodstoupil, když mu začalo selhávat zdraví?
Háchovy zdravotní problémy se opravdu rychle stupňovaly, i jeho dcera se snažila, aby směl z funkce odejít, ale nacisté na něm trvali, pro Němce se z nemocného prezidenta stávala čím dál pohodlnější loutka.

Projekt zatím nemá obsazení, ale kdybyste si mohl vybrat herce snů bez ohledu na tuzemské podmínky, kdo by podle vás dvojlomnost Háchovy osobnosti ztvárnil nejlépe?
Právě letos ve Varech jsem poprvé viděl Absolventa a myslím, že jeho titulní představitel Dustin Hoffman by Háchu vystihl dokonale. Nikoli fyziognomií, ale svým výrazem. Ovšem režisér vidí ideál spíše v Anthonym Hopkinsovi. Na každý pád, byť obsahuje i jistou edukaci, zosobňuje Hácha pořád nesmírně napínavý příběh.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prezident Pavel přijel na festival do Varů. Zamířil na kultovní devadesátkový film

Prezident Petr Pavel přijel k Městskému divadlu v Karlových Varech na projekci...

Prezident Petr Pavel dorazil ve čtvrtek na filmový festival v Karlových Varech. Po příjezdu zamířil rovnou do městského divadla na projekci filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka, který se letos na...

Kolosální triumf. První ohlasy na Nolanovu Odysseu se předhánějí v superlativech

Snímek z filmu Odyssea

Napjatě očekávaný historický velkofilm Odyssea režiséra Christophera Nolana se vřítí do kin ve čtvrtek 16. července. Někteří zahraniční filmoví kritici ho už ale měli možnost zhlédnout a soudě dle...

Zemřel herec Sam Neill, představitel paleontologa Alana Granta z Jurského parku

Sam Neill ve filmu Jurský park (1993)

V australském Sydney zemřel ve věku 78 let novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Rodina to uvedla na instagramu. Herec je známý například z filmu Jurský park nebo seriálu Gangy z...

Hotel Thermal se nenápadně proměňuje. Podívejte se na jeho nejlepší pokoje

Rok co rok je dějištěm karlovarského filmového festivalu. Za dveřmi hotelových...

Rok co rok je dějištěm karlovarského filmového festivalu. Za dveřmi hotelových pokojů se ale odehrává i jiný příběh. Thermal postupně obnovuje svá patra i pokoje, a hledá rovnováhu mezi odkazem...

Andreu Bartoškovou s vnučkou na červeném koberci doprovodil Marek Eben

Vdova po Jiřím Bartoškovi Andrea na závěrečném ceremoniálu KVIFF. Doprovází ji...

Zakončení 60. ročníku karlovarského festivalu zahájil tradičně červený koberec. Před samotným slavnostním ceremoniálem se po něm prošly tuzemské i zahraniční hvězdy. Vedle oceněných Juliette...

Ideální Emil Hácha? Za mě Dustin Hoffman, sní oceněný scenárista Ivan Hubač

Filip Renč a Ivan Hubač na karlovarském festivalu

Všechny čtyři scénáře oceněné na karlovarském festivalu v soutěži Filmové nadace vycházejí z reality a tři z nich z osudů historických osobností. Vedle děl Milena Jesenská a Případ Wichterle si výhru...

15. července 2026  16:03

RECENZE: Úplata za sterilizaci. Silné téma sleduje Pramen s Geislerovou jak za sklem

60 % Premium
Aňa Geislerová ve filmu Pramen

Rovnou z karlovarského festivalu, kde získal cenu mezinárodní kritiky, vstupuje do kin Pramen, slovenský film s Aňou Geislerovou v roli ženské lékařky, kterou z netečného postoji ke sterilizacím...

15. července 2026

Původní Thermal jak ho neznáte. Podívejte se na detaily, které tu přežily půl století

Stačí zvednout oči od červeného koberce a podívat se kolem sebe. Thermal ukrývá...

Stačí zvednout oči od červeného koberce a podívat se kolem sebe. Thermal ukrývá řadu původních detailů, které běžný návštěvník snadno přehlédne. Při rekonstrukci se proto neobnovují jen pokoje, ale i...

15. července 2026  12:12

Každý rocker by měl vidět Marilyna Mansona, tvrdí ředitel Masters of Rock

Kontroverzní metalový zpěvák Marilyn Manson vystoupil v sobotu v pražské...

Helloween, Marilyn Manson nebo Arch Enemy budou hlavními hvězdami festivalu Masters of Rock, který se koná od čtvrtka 16. do neděle 19. července v areálu likérky ve Vizovicích. Na tradiční přehlídku...

15. července 2026  10:42

Z nemocničního lůžka do světa snů. V Brně vzniká nová komedie s Bolkem Polívkou

Bolek Polívka v roli Adama Zeminy na natáčení celovečerní hudební komedie Svět...

Bolek Polívka jako folkový písničkář v kómatu, svět snů, dvojrole i natáčení v historickém Franz Kafka Špitálu. Tvůrci oceňovaného filmu Invalida dokončují v Brně novou česko-slovenskou hudební...

15. července 2026  10:28

Návyková pocta osmdesátkám. Je to deset let, co se v Hawkinsu začaly dít divné věci

Záběr z třetí řady amerického seriálu Stranger Things

Mysteriózní hororový seriál Stranger Things si získal srdce miliony televizních diváků nejen ve Spojených státech, ale i napříč světem. Bodoval také u odborné kritiky. Dílo americké streamovací...

15. července 2026  8:08

Seriál o nejhorším slovenském vrahovi startuje 17. července. Kdy a kde ho sledovat

Zemřel nejhorší sériový vrah v dějinách Slovenska Ondrej Rigo. Devítinásobný...

Případ nejhoršího sériového vraha slovenské historie Ondreje Riga se dočkal dokumentárního zpracování. Čtyřdílnou sérii Rigo: Ponožkový vrah od režiséra Petera Bebjaka uvede platforma OnePlay poprvé...

14. července 2026

V autobuse jsem slýchávala rasistické komentáře, vzpomíná hlas Demon Hunters

Zpěvačka Audrey Nuna během svého vystoupení

Hudební televizi Óčko se podařilo získat pro rozhovor velmi speciálního hosta. Je jím americká hudebnice Audrey Nuna, jež propůjčila svůj hlas pěveckým partům postavy Miry v Oscary ověnčeném...

14. července 2026  15:47

KOMENTÁŘ: Hodný prezident, zlý ministr. Jak festivalové Vary točí politický western

Premium
Prezident Petr Pavel jmenoval novou vládu. Na snímku Oto Klempíř (Motoristé),...

Kdyby umělci na karlovarském festivalu natočili western, zlotřilého padoucha by hrál ministr kultury Ota Klempíř, kterého coby andělsky čistý hrdina odrovná prezident Petr Pavel. A byl by to mizerný...

14. července 2026

Vaiana je odvážná, nicméně nevydělává. V kinech už totiž řádí Mimoni a Toy Story 5

Australská herečka Catherine Laga&#699;aiu v hraném remaku Odvážná Vaiana

Do kin začátkem července vstoupil hraný remake oblíbené disneyovky Odvážná Vaiana. Příběh o statečné dívce z tichomořského ostrova Motunui v hlavních rolích s Catherine Laga’aiaovou a Dwaynem...

14. července 2026  13:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tom Cruise s pleškou a pivním pupkem. Ale ta práce s lopatou! Trailer k filmu Digger

Trailer k filmu Digger s Tomem Cruisem v hlavní roli

Tvrdit, že je Tom Cruise v novém filmu Digger k nepoznání, je eufemismus. Takhle ještě v žádném filmu nevypadal. V černé komedii režiséra Alejandra Iňárrita hraje Diggera Rockwella, excentrického...

14. července 2026  11:35

Hvězda nového Pána prstenů přiznala, že Tolkiena nečetla. Zvolila Harryho Pottera

Anya Taylor-Joy v Cannes (16. května 2024)

Herečka Anya Taylor-Joy, která v chystaném snímku Pán prstenů: Hon na Gluma ztvární elfku Seren, přiznala, že z díla J. R. R. Tolkiena dosud nepřečetla ani řádku. Hodlá to ale co nejdříve napravit.

14. července 2026  10:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.