Ideální Emil Hácha? Za mě Dustin Hoffman, sní oceněný scenárista Ivan Hubač

Za příběhem Emila Háchy, jež stál v čele státu v nejtemnějším období od listopadu 1938 až do května 1945, stojí stejný tandem jako za Lídou Baarovou. „Znovu spolupracuji s režisérem Filipem Renčem,“ potvrdil autor scénáře Ivan Hubač.
Za minulého režimu nám ve škole vštěpovali, že Emil Hácha zradil svůj národ. Jak jeho charakter vnímáte vy?
Nebyl to ani zrádce, ani hrdina, rozhodně se nedá vnímat černobíle, nosil v sobě veliký rozpor. Prokazoval sice loajalitu vůči Němcům, ale vždycky si za to něco vzal.
Můžete dát příklad?
Třeba za blahopřání Hitlerovi k narozeninám si vyžádal návrat studentů, kteří po pohřbu Jana Opletala a uzavření vysokých škol putovali do koncentračního tábora Sachsenhausen. Musel odsoudit londýnskou exilovou vládu, za což ho komunisté pranýřovali, ale pro Háchu byly na rozdíl od Beneše, jenž sledoval politické cíle, důležitější zájmy lidské.
Promítne se do filmu také soukromá linka Háchova života?
Ano, alespoň její část, protože scénář Háchu sleduje od roku 1936, kdy pochoval svou ženu, až do jara 1945, kdy zemřel za velmi nedůstojných podmínek v pankrácké věznici. Po manželčině smrti se chtěl stáhnout do ústraní a překládat – mimochodem přeložil i román Tři muži ve člunu, ale přemluvili ho, aby přinesl národu oběť, takže ač nechtěl, nakonec funkci prezidenta přijal.
Proč neodstoupil, když mu začalo selhávat zdraví?
Háchovy zdravotní problémy se opravdu rychle stupňovaly, i jeho dcera se snažila, aby směl z funkce odejít, ale nacisté na něm trvali, pro Němce se z nemocného prezidenta stávala čím dál pohodlnější loutka.
Projekt zatím nemá obsazení, ale kdybyste si mohl vybrat herce snů bez ohledu na tuzemské podmínky, kdo by podle vás dvojlomnost Háchovy osobnosti ztvárnil nejlépe?
Právě letos ve Varech jsem poprvé viděl Absolventa a myslím, že jeho titulní představitel Dustin Hoffman by Háchu vystihl dokonale. Nikoli fyziognomií, ale svým výrazem. Ovšem režisér vidí ideál spíše v Anthonym Hopkinsovi. Na každý pád, byť obsahuje i jistou edukaci, zosobňuje Hácha pořád nesmírně napínavý příběh.