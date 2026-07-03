Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Gyllenhaalová, nebo Hoffman? Zájem o vstupenky na festival mluví jasně

Autor:
  12:06

Maggie Gyllenhaalová na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025) | foto: Reuters

Zatímco slavnostní zahájení 60. ročníku MFF Karlovy Vary proběhne dnes v 18 hodin, pro diváky už festival odstartoval včera. Získat vstupenky na páteční a sobotní projekce vyžadovalo značné úsilí a první návštěvníci stáli ve frontě mnoho hodin, i přes noc.

Absolvent je beznadějně vyprodaný

Jubilejní 60. ročník slibuje mimořádně silnou sestavu filmových hostů. Na slavnostním zahájení se objeví Maggie Gyllenhaalová, Jesse Eisenberg, Dustin Hoffman i Harvey Keitel. Řada z nich se pak divákům představí také mimo zahajovací ceremoniál, a to při uvedení vybraných filmů ve Velkém sále hotelu Thermal.

Vary se blyští v předstihu. Přijely legendy Hoffman a Keitel či „podfukář“ Eisenberg

Jedním z největších lákadel je Dustin Hoffman, který v sobotu uvede legendární snímek Absolvent z roku 1967. Přestože jde o filmovou klasiku, kterou většina diváků zná, viděla ji nebo o ní alespoň slyšela, vstupenky zmizely bleskovou rychlostí. Už krátce po zahájení prodeje je zoufalí fanoušci sháněli přes festivalovou nástěnku, často i za několikanásobek původní ceny. Velký sál hotelu Thermal přitom pojme 1 148 sedících diváků, a i když je zájem výrazně vyšší, víc míst jednoduše není.

Karlovy Vary se chystají na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. (3. července 2026)
Hlavní hvězda 60. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, americký herec Dustin Hoffman přiletěl do lázeňského města. (2. července 2026)
Herec Jesse Eisenberg dorazil na filmový festival v Karlových Varech. (2. července 2026)
Karlovy Vary se chystají na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. (3. července 2026)
48 fotografií

Film Maggie Gyllenhaalové zatím netáhne

O poznání chladnější zájem zatím provází film Nevěsta!, který v sobotu večer osobně uvede Maggie Gyllenhaalová. Herečka, režisérka a scenáristka, sestra neméně slavného Jakea Gyllenhaala, za něj letos ve Varech převezme Cenu prezidenta festivalu.

Nevěsta! je novým zpracováním frankensteinovského motivu. V příběhu ožívá zavražděná mladá žena, která má být stvořena jako partnerka pro legendární monstrum. Snímek přitom láká na výrazné herecké obsazení: hrají v něm Jessie Buckley, Christian Bale, Penélope Cruzová, Annette Beningová a režisérčin manžel Peter Sarsgaard i bratr Jake Gyllenhaal.

Jenže zatímco Hoffmanův Absolvent patří k nejžádanějším projekcím úvodu festivalu, Nevěsta! podobnou horečku nevyvolala. Film má za sebou rozporuplné kritické ohlasy i slabší divácké přijetí a v příjmech z kin výrazně zaostal za očekáváním. Možná právě proto bylo možné vstupenky na projekci získat ještě v průběhu dne, a to i přesto, že ji osobně uvede jedna z hlavních hvězd letošního ročníku.

Co je na KVIFF zdarma? Koncerty, výstavy i festivalové zóny přístupné všem

Kdyby Maggie Gyllenhaalová uváděla některý ze svých starších hereckých hitů, například Temného rytíře, Sekretářku nebo Donnieho Darka, zájem by možná vypadal jinak.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Jedno orosené s prezidentem a večer koncert s kapelou. Keanu Reeves je v Praze

Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar zašli na pivo s prezidentem republiky Petrem...

Kanadský herec Keanu Reeves známý z akčních filmových sérií jako Matrix nebo John Wick dorazil do Prahy. Se svou kapelou Dogstar odehraje v pondělí večer koncert v holešovickém klubu SaSaZu. V neděli...

OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy

Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta...

Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...

Vary se blyští v předstihu. Přijely legendy Hoffman a Keitel či „podfukář“ Eisenberg

Hlavní hvězda 60. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, americký...

Filmový festival v Karlových Varech s denním předstihem uvítal několik velkých hvězd. Nejblyštivější jméno je Dustin Hoffman, který v pátek převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos...

OBRAZEM: Punkáči dostali vodním dělem. Na rozžhaveném Mighty Sounds ale všichni dobrovolně

Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ...

Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého...

Po Marii Rottrové ruší své víkendové koncerty i houslista Pavel Šporcl

Pavel Šporcl si v pořadu 7 pádů Honzy Dědka zahrál se skupinou Pražský výběr.

Houslista Pavel Šporcl zrušil koncert Vltavské varhany tři dny před jeho uskutečněním. Oznámil to ve středu na svých sociálních sítích. Důvodem je tropická předpověď na víkend.

GLOSA: Zvučné jméno neznamená lepší show. DJ R3hab v Ostravě překonal Harrise

Druhý den ostravského festivalu Beats for Love si získal DJ R3hab. (2. července...

Druhý den ostravského festivalu elektronické taneční hudby Beats for Love navázal na skvěle rozjetý program úvodního dne. O magický zážitek se postaral maskovaný DJ Marshmello nebo nizozemsko-marocký...

3. července 2026  12:24

Gyllenhaalová, nebo Hoffman? Zájem o vstupenky na festival mluví jasně

Maggie Gyllenhaalová na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)

Zatímco slavnostní zahájení 60. ročníku MFF Karlovy Vary proběhne dnes v 18 hodin, pro diváky už festival odstartoval včera. Získat vstupenky na páteční a sobotní projekce vyžadovalo značné úsilí a...

3. července 2026  12:06

Jaký je váš nejsilnější zážitek z Varů? Pilsner Urquell sbírá festivalové příběhy

Pilsner Urquell na MFF Karlovy Vary.

Karlovy Vary nejsou jen o filmech. Jsou o chvílích mezi nimi. Právě tyto okamžiky si chce letos připomenout Pilsner Urquell, který vyzývá návštěvníky jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového...

3. července 2026  11:45

OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy

Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta...

Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...

3. července 2026  10:19

Vary special year. Hrnky, ponožky, ale i parfém. Čím lákají festivalové suvenýry?

60. ročník karlovarského filmového festivalu přináší kromě vybraných snímků...

Vedle nepřeberného množství snímků nabízí 60. ročník karlovarského filmového festivalu opět i speciální merch. A kromě obvyklých kousků se najdou i speciální novinky. Třeba batohy a ledvinky od firmy...

3. července 2026

Cena míru, buřty i vypráskání proutkem. Co všechno už prožil karlovarský festival

Premium
Filmové hvězdy vozily z hotelu Pupp do hotelu Thermal kočáry tažené koňmi. Na...

Začínalo se bez soutěže, přes železnou oponu pronikali jen Italové, pekly se buřty, bojovalo se hesly za mír i proutkem za hrabalovský projekt. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, jenž...

3. července 2026

OBRAZEM: Velký sál Thermalu není jen velký, ale taky unikátní. Podívejte se

Mezinárodní filmový festival se blíží. A i srdce festivalu, Velký sál hotelu...

Mezinárodní filmový festival se blíží. A i srdce festivalu, Velký sál hotelu Thermal, postavený podle návrhu architektů Věry a Vladimíra Machoninových, se chystá na jubilejní 60. ročník filmové...

3. července 2026

Vary se blyští v předstihu. Přijely legendy Hoffman a Keitel či „podfukář“ Eisenberg

Hlavní hvězda 60. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, americký...

Filmový festival v Karlových Varech s denním předstihem uvítal několik velkých hvězd. Nejblyštivější jméno je Dustin Hoffman, který v pátek převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos...

2. července 2026  15:53,  aktualizováno  18:57

Chitarrone, oud i cink. Na Slavnostech staré hudby letos zazní neobvyklé nástroje

Belgický soubor Scherzi Musicali vystoupí na Letních slavnostech staré hudby...

Už za dva týdny, 16. července, začne 27. ročník pražského festivalu Letní slavnosti staré hudby. Přehlídka věnovaná převážně autorům starších stylových období má letos podtitul Mýty a legendy....

2. července 2026  16:43

Krásná chaloupka a malebné místo. Švehlík se jako Krakonoš vrátil do Jizerek

David Švehlík se po čtyřech letech znovu proměnil v Krakonoše. (2. července...

Les pod Hvězdou v Kořenově na Jablonecku ve čtvrtek navštívil filmový štáb. Mezi stromy a na skalách procházela postava v klobouku, dlouhém kabátu a s hustým plnovousem. Herec David Švehlík se po...

2. července 2026  15:08

GLOSA: Úvod Beats for Love zaplavila voda, pak už úřadoval DJ Calvin Harris

Úvodní program Beats for Love zakončil skotský DJ Calvin Harris. (1. července...

Úvod největšího festivalu elektronické taneční hudby ve střední Evropě Beats for Love poznamenala extrémní průtrž mračen, která způsobila potíže pořadatelům. Přesto první den přitáhl rekordní...

2. července 2026  15:01

Zemřel slovenský textař Martin Sarvaš. Psal pro Tublatanku, Haberu, Hex i Elán

Textař, hudební producent a manažer Martin Sarvaš. (3. května 2019)

Ve věku 65 let zemřel textař a hudební producent Martin Sarvaš. O úmrtí informovala ve čtvrtek odpoledne jeho dcera na sociální síti. Smutnou zprávu potvrdil pro slovenský web také lídr skupiny...

2. července 2026  13:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.