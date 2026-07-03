Jako v mraveništi to ve Varech vypadalo už ve čtvrtek ráno. Mezi zásobovacími dodávkami a dělníky stavějícími pódia korzovali první sběratelé podpisů hvězd. A záhy se dočkali kořisti, která svou skromností a ochotou skoro až šokovala.
Přestože má americký herec Jesse Eisenberg na kontě hity jako Podfukáři, Zombieland nebo Sociální síť, hvězdné manýry byste u něj - alespoň při setkání s fanoušky - hledali marně. Před hotelem se ochotně fotil, podepisoval a došlo i na krátké zdvořilostní fráze.
Organizaci setkání s fanoušky si vzala pod křídla Keitelova žena Daphne, která ikonického herce odvedla na úplný chvost davu.