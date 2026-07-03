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Úsměvy vyčerpala už na letišti. Redaktor vyrazil do Varů na příjezdy filmových hvězd

Jan Pešek
  13:51

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Přestože má americký herec Jesse Eisenberg na kontě hity jako Podfukáři, Zombieland nebo Sociální síť, hvězdné manýry byste u něj - alespoň při setkání s fanoušky - hledali marně. | foto: Jan Pešek, MF DNES

K Puppu? Na letiště? Nebo snad před jednu z mnoha luxusních restaurací? Sběratelé podpisů a fotek hollywoodských hvězd mají letos v Karlových Varech pěknou honičku. Pořadatelé ozdobili jubilejní ročník překvapivým množstvím zahraničních hostů. Ne všichni však touží po pozornosti fanoušků.

Jako v mraveništi to ve Varech vypadalo už ve čtvrtek ráno. Mezi zásobovacími dodávkami a dělníky stavějícími pódia korzovali první sběratelé podpisů hvězd. A záhy se dočkali kořisti, která svou skromností a ochotou skoro až šokovala.

Přestože má americký herec Jesse Eisenberg na kontě hity jako Podfukáři, Zombieland nebo Sociální síť, hvězdné manýry byste u něj - alespoň při setkání s fanoušky - hledali marně. Před hotelem se ochotně fotil, podepisoval a došlo i na krátké zdvořilostní fráze.

Organizaci setkání s fanoušky si vzala pod křídla Keitelova žena Daphne, která ikonického herce odvedla na úplný chvost davu.

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