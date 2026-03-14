GLOSA: Poseděli U Adely. Zrovna tak mohli tlachat s kýmkoli jiným

Mirka Spáčilová
  12:00
Jiskřivá konverzace, kde se hosté baví spolu a vy s nimi. Tak ohlašovala Prima novou talk show U Adely, jejímž trumfem měla být slovenská moderátorka proslulá břitkou ironií, Adela Vinczeová, dříve Banášová. Jenže první díl nabídl družný potlach plný propagační vaty, jaký by mohl hostit kdokoli.
Adela Vinczeová v show U Adely (13. března 2026) | foto: FTV Prima

Z moderátorčiny kariéry stačí připomenout dva okamžiky známé i českým divákům. Jednak éru, kdy po boku Leoše Mareše, s nímž se doplňovali, provokovali i přebíjeli, rozsvítila SuperStar, jednak ceremoniál Českého lva, který coby jeho průvodkyně trefně shrnula: „Sledujete udílení cen filmu Masaryk.“

Nyní se dá mluvit o náhradní štaci, protože Vinczeová a Dano Dangl, jenž za pořadem stojí, na Slovensku dlouho spolupracovali, třeba na cyklech 2 na 1 či Možné je všechno. Před dvěma lety však moderátorka skončila na Markíze a za krajanem Danglem, který pro Primu vytváří Partičku, se přesunula o kousek na západ.

Ovšem model novinky U Adely nenabízí žádnou změnu oproti jiným talk show, leda odlišnou barvu pohovky, na níž se vysedává. Na rozdíl od pořadů Karla Šípa, Jana Krause či Honzy Dědka nepřicházejí pozvaní postupně, nýbrž najednou jako v Zázracích přírody, kde však zase mají vedle vlídné besedy za úkol i soutěžit.

Kdežto U Adely se právě a pouze rozpráví; až překvapivě povšechně, bezpečně, s vydatnou dávkou laskavého hlazení po srsti a možností propagace. Na své projekty tak mohli v prvním dílu pozvat Marek Ztracený, Veronika Arichteva, zpěvačka Lenny a Miroslav Donutil.

Také se opakovaně blahopřálo k narozeninám, děkovalo za charitu, vzpomínalo na dětství, přičemž Vinczeová sice několikrát prokázala, že svou schopnost pohotové reakce neztratila, nicméně prakticky neměla co glosovat, takže se uchylovala k opakovanému „oukej“.

Jediný hravý prvek, úprava fotografií celebrit napříč desetiletími, už také není zrovna originální a po závěrečných titulcích si člověk marně vybavuje, co se vlastně dověděl. Že Donutil není abstinent, Lenny natočila klip, syn Ztraceného vyznává metal a Arichteva randí s manželem?

To je opravdu málo na jakoukoli talk show, natož na premiéru zaštítěnou jménem, s nímž se pojí břitkost, vynalézavost, osobitost, inteligence, ironie a v neposlední řadě odvaha pustit na tenký led, kolem kterého jiní raději opatrně krouží. Krotká idyla zkrátka U Adely nefunguje.

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Praha, Úštěk, Ratboř. Kde všude se už v Česku mihli DiCaprio či Scorsese

Natáčení filmu What Happens at Night Martina Scorseseho s Leonardem DiCapriem, Jennifer Lawrence a Madsem Mikkelsenem v Česku provází velký zájem fanoušků a zároveň přísné utajení ze strany...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Ve čtvrtek vstoupil do českých kin celovečerní dokument o bývalé první dámě Livii Klausové. Nabídl vhled do kariérního i osobního života bývalé první dámy a někdejší diplomatky. Na slavnostní...

Televizní režisér Michael Čech je ostřílený matador, pod jehož taktovkou vznikají a vznikaly pořady jako Všechnopárty, Na lovu či Česko hledá SuperStar. A stejně jako v minulých letech bude i letos...

Americká herečka Jennifer Runyonová, která se proslavila snímky Krotitelé duchů a Very Brady Christmas, zemřela v pátek na rakovinu. Runyonová začala svou kariéru seriálovými rolemi v 80. letech....

14. března 2026

Divadlo Radka Brzobohatého uvedlo v pátek muzikál Snowboarďáci podle scénáře režiséra původního filmu z roku 2004 Karla Janáka. Příběh Rendyho a Jáchyma, kteří se vydají do Špindlerova Mlýna...

V zaplněném hlavním sále v O2 universum v Praze v pátek odpoledne pořadatelé zahájili sedmý ročník festivalu. Organizátoři festivalu popkultury Comic-Con Prague letos očekávají rekordní návštěvnost....

Po krimisérii Neuer obsadí následující nedělní večery na programu ČT1 další slovenský příběh o zločinu, tentokrát čtyřdílná televizní verze filmu Miki, který se před dvěma lety objevil i v tuzemských...

Americká zpěvačka a dvojnásobná držitelka ceny Oscar Billie Eilish se chystá na svou první velkou filmovou roli. Stane se hlavní hvězdou připravované filmové adaptace románu Pod skleněným zvonem od...

„Délka minuty závisí na tom, na které straně dveří od záchodu se nalézáte," zní jeden ze slavných Murphyho zákonů. Vězte, že úplně jinou dynamiku mají i minuty při řešení úloh doma v pokojíčku a u...

Hudební ceny Vinyla vyhlásily 13. března v pražském klubu Archa+ vítěze XV. ročníku. Deskou roku se stalo album Aftermath projektu Black Tar Jesus. Objevem roku porota zvolila projekt Rivermoans...

Symbolem českého filmu je už pětatřicet let, přesto stále objevuje něco nového. Loni se prošla po červeném koberci v Cannes, zasedá v prezidiu Akademie. A se sestrami nyní chystá snímek a výstavu o...

Hudební divadlo Karlín (HDK) ve čtvrtek večer slavnostně odpremiérovalo jeden z nejočekávanějších muzikálů posledních sezon. Po úspěšném zpracování v New Yorku nebo Londýně se i produkci karlínského...

Americká Akademie filmového umění a věd v neděli 15. března 2026 v Los Angeles rozdá novou sadu Oscarů. Na nejlepší snímek aspiruje deset filmů a letos padl i rekord v počtu nominací. Část z nich...

O víkendu se budou v Los Angeles rozdávat Oscaři a v Praze Čeští lvi. Zamysleli jste se někdy nad tím, kterému filmu byste vy dali svou vlastní cenu? Nejen za uplynulý rok, ale za celý svůj život....

Po osmi letech se do Česka vrací zpěvák Ricky Martin. V pražské O2 areně představí 29. června koncertní show Ricky Martin Live 2026, která slibuje večer plný energie, vášně a strhující pódiové show.

