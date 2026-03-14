GLOSA: Poseděli U Adely. Zrovna tak mohli tlachat s kýmkoli jiným

Z moderátorčiny kariéry stačí připomenout dva okamžiky známé i českým divákům. Jednak éru, kdy po boku Leoše Mareše, s nímž se doplňovali, provokovali i přebíjeli, rozsvítila SuperStar, jednak ceremoniál Českého lva, který coby jeho průvodkyně trefně shrnula: „Sledujete udílení cen filmu Masaryk.“
Nyní se dá mluvit o náhradní štaci, protože Vinczeová a Dano Dangl, jenž za pořadem stojí, na Slovensku dlouho spolupracovali, třeba na cyklech 2 na 1 či Možné je všechno. Před dvěma lety však moderátorka skončila na Markíze a za krajanem Danglem, který pro Primu vytváří Partičku, se přesunula o kousek na západ.
Ovšem model novinky U Adely nenabízí žádnou změnu oproti jiným talk show, leda odlišnou barvu pohovky, na níž se vysedává. Na rozdíl od pořadů Karla Šípa, Jana Krause či Honzy Dědka nepřicházejí pozvaní postupně, nýbrž najednou jako v Zázracích přírody, kde však zase mají vedle vlídné besedy za úkol i soutěžit.
Kdežto U Adely se právě a pouze rozpráví; až překvapivě povšechně, bezpečně, s vydatnou dávkou laskavého hlazení po srsti a možností propagace. Na své projekty tak mohli v prvním dílu pozvat Marek Ztracený, Veronika Arichteva, zpěvačka Lenny a Miroslav Donutil.
Také se opakovaně blahopřálo k narozeninám, děkovalo za charitu, vzpomínalo na dětství, přičemž Vinczeová sice několikrát prokázala, že svou schopnost pohotové reakce neztratila, nicméně prakticky neměla co glosovat, takže se uchylovala k opakovanému „oukej“.
Jediný hravý prvek, úprava fotografií celebrit napříč desetiletími, už také není zrovna originální a po závěrečných titulcích si člověk marně vybavuje, co se vlastně dověděl. Že Donutil není abstinent, Lenny natočila klip, syn Ztraceného vyznává metal a Arichteva randí s manželem?
To je opravdu málo na jakoukoli talk show, natož na premiéru zaštítěnou jménem, s nímž se pojí břitkost, vynalézavost, osobitost, inteligence, ironie a v neposlední řadě odvaha pustit na tenký led, kolem kterého jiní raději opatrně krouží. Krotká idyla zkrátka U Adely nefunguje.