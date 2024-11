GLOSA: Příště Slavíky jen přečíst a Jesus Christ Superstar dát naplno

Prapůvod dnešních Slavíků leží v roce 1962, kdy mezi interprety vyhrál Waldemar Matuška a z písní Láska nebeská. To bylo v prvním ročníku vše; mimochodem tehdy hlasovalo závratných 797 čtenářů časopisu Mladý svět.

Logicky během let kategorií přibývalo a s televizními kamerami udílení cen ještě nabobtnalo, ale prosté školní počty na úrovni prvního stupně základní školy praví, že i tak by se to za hodinku krásně stihlo.

To máme zlato, stříbro, bronz, každý laureát nanejvýš pět minut, celkem patnáct minut, krát tři kategorie zpěvák, zpěvačka, kapela, dohromady pětačtyřicet minut. Zbylou čtvrthodinku by si rozdělily úvod, finále se Síní slávy a dvě tři písničky. Na ostatní ceny by bohatě stačily titulky.

Oč by divák přišel? Především o tučné reklamní bloky, v podobě opakovaných spotů předvánoční smyčky obzvláště výživné. Dále o pronikavě objevné vzkazy umělců, třeba že hudba léčí nebo že rodina je důležitá.

Nova by nestačila připomenout, že kromě Českého slavíka vysílá seriál Záhadné případy a seznamovací show Bachelor, že chystá další řadu soutěže Superstar plus estrádní pořad k vlastnímu výročí. Ani vítězové by nemohli sdělit, že vstupenky na jejich koncerty už jsou v prodeji.

A v neposlední řadě moderátoři Ondřej Sokol a Aleš Háma by zůstali jen u vydařených skečů včetně úvodní hudební parafráze, aniž by nafukovali čas citacemi bulvárních „případů“ Hanychová, Bendig, Brzobohatý a sestry Krainovy, natož trapnými návrhy léčiv podle jmen zpěváků.

Přesto se našly okamžiky, kdy muzika měla ještě pořád navrch, jako krátká připomínka muzikálu Jesus Christ Superstar. Takže příště prosím výsledky ankety jen rychle přečíst a v ušetřeném čase přehrát slavné představení celé, naplno. Koneckonců Hosana si zpíval celý sál.