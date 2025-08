Pořadem Seriálové návraty Nesládek zaplňuje díru na trhu, které si už dávno měly všimnout tradiční televize a náležitě jí využít.

Proč? Protože tohle přesně přece divák chce – pohled do zákulisí seriálů, které sledují, když jim není dobře. Které televize reprízují každé léto. Na které se dívali jako malí. Které jim připomínají chvíle s rodinou. Nebo se jich jakkoliv dotkly.

Když k tomu pak přidáte i dobový kontext a hlavně komentář režisérských a hereckých legend od Hynka Bočana, přes Elišku Balzerovou až po Borise Masníka, máte jádro úspěšného formátu na světě.

V tuto chvíli má Nesládek na svém Youtubu 23 epizod Seriálových návratů. Věnuje se jak novější tvorbě: Horákovým, Comebacku nebo Tele Tele, tak stálicím socialistické televize v podobě 30ti případů majora Zemana nebo Malého pitavala z velkého města až po „nejstarší“ Takovou normální rodinku či Krkonošské pohádky.

Pohledy do zákulisí neomrzí

Osobně doporučuju hlavně novější epizody – jdou do hloubky, jsou delší a je z nich naprosto zřetelný růst Nesládka jako tvůrce. Ptá se víc neotřele, zbavuje se vypravěčských klišé. Není divu, učí se prostřednictvím svého pořadu od těch nejlepších.

Kdyby s ním snad ještě začala spolupracovat opravdu profesionální produkce (nebo by možná stačil náležitý rozpočet), mohl by vzniknout opravdu zajímavý televizní formát. Pro streaming i běžné vysílání. Jen by se nějaká ta naše televize musela trochu „kousnout“ a odvážit se čas od času dát prostor i nějaké té „cizí“ seriálové legendě. Když je ale už v tuto chvíli nabízí nabízí třeba na svých streamovacích platformách, problém by to být nemusel.

Poslouchat Jiřího Langmajera, jak si díky Zdivočelé zemi prodloužil mládí, Václava Vorlíčka když se zamýšlí nad neúspěchem druhé Arabely nebo Pavlínu Moskalykovou, jak přebírala po tatínkovi natáčení Četnických humoresek jsou prostě zajímavé záležitosti, které ilustrují, jak vývoj domácí televizní tvorby, tak hlavně dobu.

V tuhle chvíli Nesládek pracuje na dalších epizodách, třeba o Vyprávěj nebo první sezoně pořadu Česko hledá Superstar. Jak ale asi každý tuší, diáře potřebných „mluvících hlav“ jsou nabité, takže slibovat nějaká data premiér, jen tak nejde. Dokud není dostatečně nasbíráno.

O pozornost jeho kanál v tuto chvíli nouzi nemá – svůj čas v jeho společnosti tráví téměř 50 tisíc lidí. Přesto by si určitě zasloužil ještě vyšší číslo. Největším důkazem budiž, že mu svůj čas věnovaly i takové veličiny jako zmiňovaný Václav Vorlíček, Hynek Bočan nebo třeba Zdeněk Svěrák.