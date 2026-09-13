Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

GLOSA: Drsná severská škola? Kdepak, Bočanův Pasťák uměl temnotu už dávno

Mirka Spáčilová
  8:42
Z filmu Pasťák

Z filmu Pasťák | foto: Bontonfilm

Z filmu Pasťák
Herec Martin Dejdar debatuje s režisérem Hynkem Bočanem při natáčení...
Vítěz TV ceny 2025: Hynek Bočan
Hynek Bočan a Martin Dejdar během křtu knihy „DEJDAR – Jedu nonstop na horské...
7 fotografií
Když některý filmař přitvrdí čili zahalí příběh do syrové temnoty, brutality a beznaděje, zpravidla přidá módní sdělení, že se inspiroval drsnou severskou školou. Jako by dávno před současnou vlnou skandinávské ponurosti neexistovaly snímky, které tíživou náladou dovedly diváka vykolejit – a nejen účelově.

Třeba Pasťák, který se nyní připomíná alespoň na streamovacích službách, když už mu zasloužený okamžik slávy na velkém plátně vzala doba. Nejdříve byl až příliš pravdivý, takže se z vůle tehdejšího režimu nesměl ani dokončit, a když se pravda konečně mohla zase projevit, málokoho už zajímal.

Jeden z vrcholných filmů Hynka Bočana se totiž točil v té nejméně příhodné etapě dějin; dokončit se měl v roce 1969, jenže tehdy nové normalizační vedení Barrandova nejprve žádalo řadu změkčujících úprav více než poloviny z devadesáti obrazů.

Z filmu Pasťák
Z filmu Pasťák
Herec Martin Dejdar debatuje s režisérem Hynkem Bočanem při natáčení televizního seriálu Zdivočelá země. (26. července 2007)
Vítěz TV ceny 2025: Hynek Bočan
7 fotografií

Nakonec práce úplně „pozastavilo“, což se protáhlo podobně jako „dočasný“ pobyt okupačních vojsk. Do kin se Pasťák dostal až koncem roku 1990, přičemž některé již zemřelé herce musel režisér pro opožděnou premiéru dodatečně předabovat.

Na černé listině se za komunistické éry Pasťák ocitl s odůvodněním, že socialistickou společnost zobrazuje příliš negativně. Přitom jen vycházel z reality, jak ji na vlastní kůži zažil autor předlohy a spoluautor scénáře Karel Misař, když pracoval jako vychovatel v polepšovně neboli pasťáku, oficiálně v Ústavu ochranné výchovy mládeže.

GLOSA: Bočan chtěl tvořit pravdu či aspoň „myšlénečku“. Ale musel točit i Partu hic

Zkušenost, kterou si odtud ve filmu odnese mladý učitel, je vskutku otřesná: krutost a otrlost se přenáší ze světa vychovatelů mezi nezletilé delikventy a naopak, přičemž oba tábory uvnitř zamřížované instituce sledují jediný shodný cíl: hlavně za každou cenu přežít. Nic víc se tu ostatně ani dělat nedá.

Je to film syrový i surový, pochmurný, deprimující násilím i bezvýchodností, ale přitom působí až děsivě autenticky včetně prostředí, kde se natáčelo. K pocitové věrnosti tíživé atmosféry přispěl také černobílý formát, ruční kamera a nezvyklý způsob vyvolávání filmového materiálu po částech, v nichž postupně přibývalo temnějších odstínů.

Na nešťastném distribučním osudu Pasťáku se sice nedá nic změnit, ale filmařsky zůstává výjimečným dokladem, že dnes tak frekventovaná, popravdě už obehraná a zevšednělá temnota potřebuje smysluplnou výpověď, aby nezůstala pouhou manýrou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Zemřel spoluzakladatel kapely Yo Yo Band Richard Tesařík, bylo mu 80 let

Muzikant Richard Tesařík

Ve věku 80 let zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Yo Yo Band. V neděli o tom informoval jeho syn Štěpán Tesařík. Hudebník byl také...

Hollywood Vampires rozezní Prahu, Cooper rozdával fanouškům podpisy

Zpěvák Alice Cooper rozdával autografy v ulicích Prahy. (6. září 2026)

Holešovickou Sportovní halu Fortuna ovládnou v neděli večer rockeři americké kapely Hollywood Vampires. Před koncertním prostorem se schází první fanoušci už od brzkého rána, aby si při podvečerním...

Dáme mu přes držku? Hejma vzpomíná, jak ho kdysi playboy Tesařík zachránil

Ondřej Hejma a Richard Tesařík (2004)

Zpráva o smrti zpěváka a herce Richarda Tesaříka zasáhla o víkendu jeho přátele i kolegy z branže. Pro zakládajícího člena Yo Yo Bandu Ondřeje Hejmu s hudebníkovým odchodem i „odchází dětství“....

Petr Brukner končí v Divadle Járy Cimrmana. Aktuální sezona bude poslední

Herec Divadla Járy Cimrmana Petr Brukner vystoupil v Aktu v Kulturním domě v...

Začínající 60. sezona Divadla Járy Cimrmana bude pro Petra Bruknera, kterého diváci znají například jako policejního praktikanta Hlaváčka ze hry Vražda v salonním coupé, poslední. Třiaosmdesátiletý...

Od neznámé studentky baletu ke globální hvězdě. Debut Adély hodnotí světové weby

Adela Jergová alias Adéla na festivalu Lollapalooza v americkém Chicagu (2....

Debut Prima slovenské zpěvačky Adély vyšel v pátek 4. září a dostal se do hledáčku renomovaných zahraničních hudebních webů a magazínů. Recenze na něj jsou spíše pozitivní, s občasnými výhradami. Na...

GLOSA: Drsná severská škola? Kdepak, Bočanův Pasťák uměl temnotu už dávno

Z filmu Pasťák

Když některý filmař přitvrdí čili zahalí příběh do syrové temnoty, brutality a beznaděje, zpravidla přidá módní sdělení, že se inspiroval drsnou severskou školou. Jako by dávno před současnou vlnou...

13. září 2026  8:42

Zlatého lva získal v Benátkách film Woman Unknown, porota ocenila dokument Naza

Režisérka May el-Toukhyová slaví po převzetí Zlatého lva za nejlepší film za...

Hlavní cenu Zlatého lva na 83. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Benátkách získalo historické drama Woman Unknown (Neznámá žena) dánsko-egyptské režisérky Mayi el-Toukhyové. Zvláštní cenu...

12. září 2026  22:22

RECENZE: Zločin, trest a co potom? Černé srdce začíná tam, kde Dostojevskij končí

Italský bestseller Černé srdce, Silvia Avallone (Host, 2025)

Dostojevského Zločin a trest končí Raskolnikovem ve vězení a příslibem jeho postupného znovuzrození. Italská spisovatelka Silvia Avallone jako by v Černém srdci začínala právě tam, kde ruský klasik...

12. září 2026  16:31

Dětství v Úněticích 90. let? Obrazy české umělkyně nyní míří do New Yorku i Číny

Premium
Česko-britská malířka Anastázie Anderson. Momentálně vystavuje v New Yorku (7....

Z fotografií vlastního dětství v Úněticích vytváří obrazy, v nichž se poznávají i lidé na druhém konci světa. Česko-britská malířka Anastázie Anderson prošla Royal College of Art a krátce po škole ji...

12. září 2026

O Wohnoutech jsme pochybovali, ale přišel zlom. Homola nejen o divokých devadesátkách

Premium
Matěj Homola

Svůj první koncert odehráli na pódiu pražského Futura v roce 1996 jako předskokani. Letos kapela Wohnout slaví třicet let na scéně. „Pro mě je ten rockerský život hlavně svoboda. Jezdím na motorce,...

12. září 2026

TELEVIZIONÁŘ: Vytoč mého agenta! Že by ho potřeboval i sám George Clooney?

Americký herec a režisér George Clooney při dnešním zahajovacím ceremoniálu...

Komediální seriál z prostředí herecké agentury, jehož tuzemská verze se vysílala na Primě pod názvem Vytoč mého agenta, se dočkal celovečerního filmu.

12. září 2026  8:13

Začínajícího herce jsem seřval, Brabec mě zklamal. Režisér Soukup nejen o Modravě

Premium
Jaroslav Soukup, režisér a scénárista.

Na jeho filmy přišly do kin miliony diváků. A jeho seriálová Policie Modrava běží v televizi rok co rok, lidi se na ni dívají pořád dokola. Koncem podzimu oslaví Jaroslav Soukup osmdesátku a tvrdí,...

11. září 2026

Tajemství táhne. Za jeden rok se Brownova pražského románu prodalo 200 tisíc kusů

Na novou knihu spisovatele Dana Browna čekaly stovky lidí. (9. října 2025)

Rok v těchto dnech uplynul od chvíle, kdy si první čtenáři mohli na Staroměstské radnici v Praze koupit výtisk románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Dodnes se podle zástupců Arga knihy...

11. září 2026  16:14

RECENZE: Oasis ve filmu? Oslavné kladení věnců, sebedojímání a ti dva neotesanci

Premium
Noel a Liam Gallagherové na londýnské premiéře dokumentu Don’t Look Back In...

Jednou z největších a mediálně nejsledovanějších hudebních událostí loňského roku bylo smíření bratrů Liama a Noela Gallagherových a následné turné obnovených Oasis. Dokument Oasis: Don’t Look Back...

11. září 2026

Kozub bude metalák a Uhlík s Řehořovou utajení milenci v nové komedii z vesnice

Ukázka z filmu Proč bychom se nezabili

Dvě znepřátelené rodiny, jedna zakázaná láska, svatba naslepo, švédský metalista a hospoda, kde vědí všechno dřív než internet. Do kin vstoupí v druhé polovině září nová česká komedie Proč bychom se...

11. září 2026  12:31

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Státní fond poprvé podpoří vznik videoher, příjem žádostí plánuje na jaro

Kingdom Come: Deliverance 2

Státní fond audiovize představil koncepci pro rok 2027, kdy bude mít k dispozici 787 milionů korun, o padesát milionů více než nyní. Vůbec poprvé budou moci žádat o podporu videoher, pro něž se...

11. září 2026  10:42

Electro swing, rapující Milouš a Stárková jako teta Kateřina. Je tu muzikál Saturnin

Jan Krafka, Zbigniew Kalina, Kateřina Marie Fialová, Erika Stárková, William...

Divadlo Hybernia uvede v sobotu první muzikálové zpracování nejslavnějšího románu spisovatele Zdeňka Jirotky Saturnin. Tvůrci slibují hudbou nadupanou barevnou show s chytlavými tóny, která se vedle...

11. září 2026  9:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet