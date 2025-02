GLOSA: Máme problém. A zase. Zrod legendy je vzrušující jako Kmotr sám

Například italská krimisérie Vyšetřuje Imma Tataranni není o nic horší než její běžné tuzemské kolegyně, přitom má navíc italské moře, jídlo a zábavnou hrdinku, která vedle zločinu bojuje s vlastní matkou, tchyní, dcerou i šéfem.

A třeba americká Nabídka, dobová rekonstrukce líčící, jak málem nevznikl film filmů Kmotr, u nás vůbec nemá konkurenci.

Ani ji mít nemůže, protože v 70. letech se u nás nic tak průlomového netočilo, neexistoval tady souboj studií ani hvězdný systém a jedinou mocenskou strukturu srovnatelnou s italsko-americkou mafií představoval sám totalitní stát.

Ovšem v Nabídce, která vychází ze vzpomínek producenta Alberta S. Ruddyho, jehož ztvárnil Miles Teller, není nelibost gangsterů zdaleka jedinou překážkou zrodu příštího oscarového projektu.

Prakticky co chvíli v seriálu zazní – Máme problém, a sotva se jeden vyřeší, vynoří se jiný. Nejdříve sháněl peníze autor románu Mario Puzo; když napsal bestseller, na který měla práva skomírající společnost Paramount, dala na výrobu jen čtyři miliony dolarů a Francis Ford Coppola režii přijal zprvu také kvůli svým dluhům.

Přesto látce propadl a chvíle, kdy s Puzem píší scénář, jsou svým způsobem napínavější než Kmotr sám. Jistěže velký díl přitažlivosti Nabídky zosobňují herci v rolích reálných osobností, počínaje zpěvákem Frankem Sinatrou a konče Robertem Redfordem.

Mimochodem právě producentův pokus získat žádaného Redforda potvrzuje, že rčení Drzé čelo je lepší než poplužní dvůr platí ve filmovém průmyslu dvojnásob.

Ale bez ohledu na dramatické, zábavné i bizarní okolnosti vzniku Kmotra má Nabídka ještě jedno kouzlo. Pohled do cynického zákulisí tvrdého hollywoodského byznysu si drží nádech dobrodružství, kterému propadají romantičtí snílci stejně jako racionální počtáři.

Ano, své penzum odevzdají jak svérázný idol Marlon Brando, tak tenkrát ještě málo známý divadelní herec Al Pacino, nicméně také spousta bezejmenných nadšenců, kteří prostě touží být součástí hry, kdy se z outsiderů mohou stát vítězové a naopak.

Trochu stranou sice zůstává podíl George Lucase na Coppolově angažmá v projektu, ale zase tu zazní spousta odkazů ke Kmotrovi, včetně vět „Udělám mu nabídku, kterou nemůže odmítnout“, „Není to osobní, je to čistě obchodní záležitost“ či „Nikdy nedej nikomu jinému znát, co si myslíš“. Přitom však seriál obstojí i bez divácké znalosti legendárního filmu.