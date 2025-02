RECENZE: Lišák a Zajda zažijí bondovku s padouchem a se záplavami

Stejně jako televizní titul je novinka českých kin určena pro nejmenší diváky, počínaje únosnou délkou sedmdesáti minut a konče hravě modelovanými postavičkami z komunity, kam vedle zvířat patří mořská panna ve vaně.

Padoucha – jistěže ve finále napraveného – představuje zazobaný bobr, který si přehradou plnou luxusních lákadel chce konečně získat kamarády; jeho rafinované sídlo by mohlo patřit megalomanským zlosynům z bondovek.

Jenže stavba způsobí povodně, takže hrdinové musí rovněž jako v bondovce zachránit přírodu i rukojmí. Snímek natočila nizozemská režisérka Mascha Halberstadová, která po vegetariánské pohádce Kvík vsadila na ekologii. A teď hlas diváka, jenž svůj příspěvek do diskusního fóra na mezinárodním filmovém serveru zjevně diktoval rodičům.

Lišák a Zajda zachraňují svět 60 % Režie Mascha Halberstadová Kinobox: 64 %

„Jmenuji se Ingmar a jsou mi čtyři roky. Šel jsem se na tento film podívat v místním kině s tátou a kamarádem. Chvílemi to bylo trochu napínavé (což se mi líbilo) a někdy to bylo opravdu vtipné. Je to o přátelství a o péči o životní prostředí, protože tam byl odporný bobr, který chtěl zničit les: připomínal tátovi Elona Muska nebo jiného zlého kapitalistu.“

Načež klučina dal nejvyšší známku. Dospělí, ať už zlého kapitalistu Muska uznávají, nebo jej proklínají, budou v hodnocení snímku přece jen přísnější.