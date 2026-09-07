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RECENZE: Vážně kanibal? Osmá Kriminálka Anděl rafinovaně klame tělem

Mirka Spáčilová
  14:00

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Helena Dvořáková, Marta Dancingerová a David Švehlík v seriálu Kriminálka Anděl (2026) | foto: TV Nova

Oba tradiční projekty žánru krimi přinášejí do premiérových dílů mírný posun, pochopitelně při zachování osvědčených jistot. Zatímco třetí minisérie Docent na ČT přesouvá nositele vtipu, osmá řada Kriminálky Anděl rafinovaněji klame tělem.

Premiérové epizody Kriminálky Anděl sdílejí s Docentem jak barvitou typologii vedlejších postav, tak mírný posun hlavních vyšetřovatelských charakterů, jimž tvůrci díky rozšířené stopáži přidali na profesní zdatnosti.

Více přemýšlejí, zvažují, pochybují a k jejich důkladnosti se přidává také rafinovanější stavba zápletek, které přinejmenším v úvodních dílech, jejichž atmosféru vděčně podpořil sníh, klamou tělem.

Obecně se zdá, že Kriminálka Anděl přidala na psychologii, filmařině a lehce hororové stylizaci.

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