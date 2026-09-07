Premiérové epizody Kriminálky Anděl sdílejí s Docentem jak barvitou typologii vedlejších postav, tak mírný posun hlavních vyšetřovatelských charakterů, jimž tvůrci díky rozšířené stopáži přidali na profesní zdatnosti.
Více přemýšlejí, zvažují, pochybují a k jejich důkladnosti se přidává také rafinovanější stavba zápletek, které přinejmenším v úvodních dílech, jejichž atmosféru vděčně podpořil sníh, klamou tělem.
Obecně se zdá, že Kriminálka Anděl přidala na psychologii, filmařině a lehce hororové stylizaci.