GLOSA: Kazmův film se v kinech propadá. Ale ani to není žádná senzace

Proč se propad dal očekávat? Zaprvé, proti masivnímu premiérovému nasazení znatelně ubylo kin, která Kazmovu novinku o druhém víkendu promítala, a to rovnou na polovinu, z tří set na sto padesát.

Zadruhé, i přes pokles zájmu Onemanshow: The Movie znovu vede žebříček víkendové návštěvnosti. Sice už „jen“ s více než šedesáti tisíci diváků, ovšem to je pořád o čtyřicet tisíc více, než nasbírala na druhé příčce Barbie.

Zatřetí, za dvanáct dní už snímek propojený s hrou o milion dolarů vidělo přes 450 tisíc lidí, kteří v pokladnách zanechali bezmála osmdesát milionů korun, což přesahuje údajné náklady na jeho výrobu. I když si z tržeb ukrojí svůj díl kina, autorská práva a distribuce, pořád se může Kazma smát.

Začtvrté, návštěvnický rozestup mezi prvním a druhým víkendem je běžný trend posledních let. Propad Kazmova filmu o 78 procent vyhlíží citelně, ale tak dnes funguje filmový byznys. S odlivem se počítá, rozhoduje start; co nevydělá krátkodechý hit hned, jako by nebylo, protože na jeho místo se rychle tlačí jiné.

Zapáté, s čísly návštěvnosti se dá hrát donekonečna. Tak třeba zájem o film Letíme 2 stoupl proti předešlému víkendu o tři tisíce procent; jak je to možné? Protože dosud měl jen omezené předpremiéry, v absolutních číslech Letíme 2 přitom obnáší pouhých jedenáct tisíc návštěvníků.

Konečně zašesté, i přes „senzační“ propad si Kazmův projekt připsal třetinu všech diváků druhého víkendu a byť ne každý se na něj pohrne znovu, aby hledal šifru k pokladu, pořád je zvědavost čím přikrmovat. Tak třeba kvůli zvěstem o hrozící žalobě vydala distribuční společnost Bontonfilm prohlášení.

Pokud jste viděli Kazmův snímek, jak ho hodnotíte? celkem hlasů: 8286 Pecka, překonal mé očekávání 24 %(2027 hlasů) Šel jsem na něj ze zvědavosti, ušel 10 %(844 hlasů) Nic moc, čekal jsem od něj víc 2 %(173 hlasů) Ztráta času a peněz 63 %(5242 hlasů)

Potvrzuje v něm, že už před premiérou filmu Onemanshow: The Movie dostala od sázkové kanceláře výzvu k jeho zpřístupnění kvůli „předcházení možným škodám, jež mohou šířením filmu vzniknout“, a že „věc řeší naše právní oddělení spolu s advokáty producenta“.

Což se dá přečíst i následovně: Vážené publikum, pospěšte si do kina, dokud se film ještě smí veřejně promítat, protože co kdyby soud náhodou vydal předběžné opatření? Skvělá reklama!

A co říká Bontonfilm k propadu snímku? „Velký pokles proti startu je zcela logický a očekávaný. První dny byly naprosto rekordní, jde o typ filmu, který chtějí lidé vidět hned, i proto se předprodej spustil měsíc předem a sály byly vyprodané. Pak už je přirozené, že návrat z absolutního rekordu k vynikajícímu výsledku znamená velký rozdíl. Jinak to ani není možné,“ shrnul Lukáš Vedral.