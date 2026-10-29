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GLOSA: Sáhl po mobilu, jel na oranžovou. Když do smrti chyběla Jediná vteřina

Mirka Spáčilová
  11:30
Z filmu Jediná vteřina

Z filmu Jediná vteřina | foto: Bontonfilm

Z filmu Jediná vteřina
Z filmu Jediná vteřina
Z filmu Jediná vteřina
Z filmu Jediná vteřina
5 fotografií
Dopis, v němž otec mrtvé díky odpouští viníkovi osudové nehody, patří k nejsilnějším okamžikům dokumentu Jediná vteřina. I když jde po premiéře na festivalu Ji.hlava do kin a v listopadu na streamovací platformu OnePlay, běžnému hodnocení se film kvůli účelu svého vzniku vzpírá.

Snímek Jediná vteřina, v němž režisér Vít Klusák hledá tenkou hranici mezi častými řidičskými zlozvyky a nezvratnou tragédií, je totiž hlavní součástí preventivní kampaně Normální řízení zabíjí, kterou vytvořila Česká asociace pojišťoven spolu s Policií České republiky.

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Na skupinovém sezení nazvaném 1. ozdravný sraz normálních řidičů, jehož účastníci se přiznávají k prohřeškům za volantem od sledování tabletu až po orální sex, se postupně představí čtyři konkrétní případy, včetně reakcí pozůstalých a hraných rekonstrukcí okamžiků těsně před nehodou na jejím skutečném místě.

Jiří během jízdy zvedl telefon a „sestřelil jsem dvojici na přechodu, těla letěla jako hadrové panenky“. Když jeho blízcí slyšeli od svého okolí, že žijí s vrahem, od rodiny odešel, poté si založil novou. Z trestu tří let si odseděl polovinu, teď bere znuděnou dcerku na zápasy Baníku, nicméně děti z prvního manželství se jej stále straní.

Radomír zastupuje typ mladých frajerů z posilovny: u soudu se rozčiluje, že ho každé odročení stojí peníze, a svou vinu zpochybňuje, třebaže vyjel na oranžovou a příliš rychle, takže na křižovatce srazil rozvozce jídel. Pokání odmítá i v inscenovaném rozhovoru se svou obětí, svědek nehody pak mluví o vteřině, která pošle „jednoho do nebe a druhého do basy“.

Z filmu Jediná vteřina
Z filmu Jediná vteřina
Z filmu Jediná vteřina
Z filmu Jediná vteřina
Z filmu Jediná vteřina
5 fotografií

Julie, matka čtyř dětí, nedodržela bezpečný odstup, nedobrzdila a její dceři na sedadle spolujezdce, kde chtěl původně sedět mladší syn, náraz utrhl ruku. Dívka díky včasné pomoci přežila, odmaturovala, ale protézu skrývá pod dlouhými rukávy a kurzy líčení musí zvládat levačkou.

Tomáš si k zaměstnání kuchaře vzal ještě druhou práci a podcenil svou únavu. V mikrospánku najel do pouliční lampy, která se zřítila na skupinku procházejících studentů; španělská dívka nepřežila. Za svůj čin se styděl i před kamarády, nejsilnější nával emocí však přijde s citací dopisu, kterým na jeho omluvu reagoval otec oběti a v němž mu udílí rozhřešení.

Modelový rámec „školení“ ani zpětné aranžmá klíčových situací nejsou v dokumentární tvorbě ničím objevným, nicméně tady slouží k nesporné účinnosti varovné kampaně, jíž nejde o filmařské vavříny. Jestli se na Jedinou vteřinu vydají lidé i do kina, to už je jiná otázka.

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