Snímek Jediná vteřina, v němž režisér Vít Klusák hledá tenkou hranici mezi častými řidičskými zlozvyky a nezvratnou tragédií, je totiž hlavní součástí preventivní kampaně Normální řízení zabíjí, kterou vytvořila Česká asociace pojišťoven spolu s Policií České republiky.
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Na skupinovém sezení nazvaném 1. ozdravný sraz normálních řidičů, jehož účastníci se přiznávají k prohřeškům za volantem od sledování tabletu až po orální sex, se postupně představí čtyři konkrétní případy, včetně reakcí pozůstalých a hraných rekonstrukcí okamžiků těsně před nehodou na jejím skutečném místě.
Jiří během jízdy zvedl telefon a „sestřelil jsem dvojici na přechodu, těla letěla jako hadrové panenky“. Když jeho blízcí slyšeli od svého okolí, že žijí s vrahem, od rodiny odešel, poté si založil novou. Z trestu tří let si odseděl polovinu, teď bere znuděnou dcerku na zápasy Baníku, nicméně děti z prvního manželství se jej stále straní.
Radomír zastupuje typ mladých frajerů z posilovny: u soudu se rozčiluje, že ho každé odročení stojí peníze, a svou vinu zpochybňuje, třebaže vyjel na oranžovou a příliš rychle, takže na křižovatce srazil rozvozce jídel. Pokání odmítá i v inscenovaném rozhovoru se svou obětí, svědek nehody pak mluví o vteřině, která pošle „jednoho do nebe a druhého do basy“.
Julie, matka čtyř dětí, nedodržela bezpečný odstup, nedobrzdila a její dceři na sedadle spolujezdce, kde chtěl původně sedět mladší syn, náraz utrhl ruku. Dívka díky včasné pomoci přežila, odmaturovala, ale protézu skrývá pod dlouhými rukávy a kurzy líčení musí zvládat levačkou.
Tomáš si k zaměstnání kuchaře vzal ještě druhou práci a podcenil svou únavu. V mikrospánku najel do pouliční lampy, která se zřítila na skupinku procházejících studentů; španělská dívka nepřežila. Za svůj čin se styděl i před kamarády, nejsilnější nával emocí však přijde s citací dopisu, kterým na jeho omluvu reagoval otec oběti a v němž mu udílí rozhřešení.
Modelový rámec „školení“ ani zpětné aranžmá klíčových situací nejsou v dokumentární tvorbě ničím objevným, nicméně tady slouží k nesporné účinnosti varovné kampaně, jíž nejde o filmařské vavříny. Jestli se na Jedinou vteřinu vydají lidé i do kina, to už je jiná otázka.