GLOSA: Dějepisář se na mě kvůli majoru Zemanovi zlobil. A teď na mě došlo

Zuzana Stiboříková
  6:00
Když jsem na gymnáziu řekla svému učiteli dějepisu, že se dívám na majora Zemana, odsoudil mě. Dnes ho sám používá ke vzdělávání dalších učitelů.

Major Zeman | foto: TV PRIMA

První porevoluční uvedení normalizačního seriálu 30 případů majora Zemana obhajovala Česká televize tím, že se chtěla „přihlásit k odpovědné diskusi o vyrovnání se s minulostí“. To, co následovalo, však hranice diskuse hodně překonalo. Spíše se jednalo o celospolečenský morální konflikt a televize musela čelit obviňování, že si chce pouze zvýšit sledovanost, a dokonce trestnímu oznámení ze strany Konfederace politických vězňů, která uvedení majora Zemana označila za podporu komunismu jako hnutí potlačujícího práva a svobody občanů.

30 dílů propagandy

  • Seriál s majorem Zemanem byl natočen v letech 1974 až 1979 za jediným účelem – vylepšit obraz SNB v očích veřejnosti a legitimizovat vládu KSČ.
  • Kriminální případy ideologizoval, aby pro veřejnost jasně identifikoval představitele režimu jako bezvýhradně kladné a jeho odpůrce jako záporné, proradné a nebezpečné.
  • Už v době prvního vysílání v roce 1976 jej část veřejnosti vnímala jako značně kontroverzní.
  • Většina jej přijímala řemeslně zvládnuté detektivky poplatné době a sledovanost byla obrovská.

30 případů majora Zemana bylo nakonec uvedeno v rámci projektu „30 návratů“, který odstartoval ve čtvrtek 16. září 1999. Komponovaný večer vždy zahájil sestřih z dobových týdeníků, pak se odvysílala epizoda seriálu, po které následoval zhruba třicetiminutový dokument i beseda odborníků, která měla pomoci ujasnit historický rámec.

Zatímco v roce 1999 bylo uvedení majora Zemana skandální, dnes ho vysílají televize pravidelně bez výraznější pozornosti a učitelé si pomalu zvykají, že je možné i film a seriál použít k výuce dějepisu. Politické agitky nejsou zavřené v trezorech, ale pokud se na ně umíme dívat kriticky, učí nás myslet a identifikovat praktiky propagandy, která se snaží dezinterpretovat nejen minulost, ale i přítomnost.

Jak vnímala mládež majora Zemana?

Pro mladé lidi byla v roce 1999 řada jiných lákadel než normalizační seriály. Nikdo nemohl tušit, jakým virálním hitem se stane epizoda Studna. Na druhou stranu jsme i díky svému mládí citlivě vnímali nuance, paradoxy a možnosti, které starším lidem unikaly. Čím negativněji oni odmítali diskusi, tím otevřenější jsme jí byli my.

Na gymnáziu nás k dialogu vedl i profesor dějepisu, který nás učil nejen fakta, ale také o nich přemýšlet v souvislostech. Dnes se to možná zdá jako samozřejmost, ale v té době to byl dar a už samo právo na názor bylo obohacující. V této souvislosti samozřejmě došlo i na téma „major Zeman“.

Seriál s majorem Zemanem přepisoval a lhal. Jeho největším zločinem je britský letec

Ačkoli byl náš pedagog jen o nějakých deset let starší než my, jeho názor ohledně návratu normalizační propagandy na obrazovky byl poměrně jasný. Zatímco my jsme se na Zemana i diskusi kolem něj dívali spíše s nadsázkou a vnímali potenciál některých ikonických momentů, on příliš nechápal, že si z tak vážných věcí můžeme dělat legraci. Major Zeman byl v očích slušných lidí prostě bolševické svinstvo a hotovo.

Naši tezi, že právě „bolševické svinstvo“ může být i dobrý studijní materiál, protože vypovídá o normalizaci a způsobu, jakým se prostřednictvím popkultury snažila manipulovat veřejností, odmítl s tím, že jsme zjevně příliš mladí a neumíme si vážit demokracie.

Major Zeman postupně proniká do škol

Nezapírám, že jsem na sebe byla pyšná, když jsem se před pár lety dočetla, že pracovníci z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) pracují na kampani, která v tomto duchu podporuje výuku na školách, a to právě prostřednictvím normalizačních seriálů v čele s majorem Zemanem. No vida, můj nápad z dob středoškolských studií, zase nebyl tak hloupý.

Školáci se budou učit dějepis i z majora Zemana

Ještě víc mě pobavilo, když jsem zjistila, že jedním z historiků na ÚSTR, který se na tomto programu podílí, je právě můj oblíbený dějepisář z gymnázia, se kterým jsme vedli na toto téma tak plamenné diskuse. Velké myšlenky, zdá se, potřebují čas a nejlepší paradoxy zkrátka píše život.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Nejčtenější

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Simpsonovi se loučí s další postavou. Kultovního maskota poslali do důchodu

Z 28. řady seriálu Simpsonovi

Seriál Simpsonovi se loučí s další oblíbenou postavou. Po více než 30 letech z obrazovek mizí maskot místního piva, oblíbený Duffman, tvůrci ho poslali do důchodu.

Courtney Love je už nějakou dobu čistá a hodlá vyprávět svůj příběh natvrdo

Courtney Love

Život a kariéru muzikantky, zpěvačky kapely Hole, skladatelky, herečky a v neposlední řadě vdovy po Kurtu Cobainovi Courtney Love zmapuje filmový dokument Antiheroine, který v premiéře uvede v lednu...

Zemřel Jurij Galin, šéf Docela velkého divadla získal české občanství díky Havlovi

Režisér, zakladatel a bývalý umělecký šéf Docela velkého divadla v Litvínově...

Ve věku 82 let podlehl dlouhé a těžké nemoci režisér a zakladatel Docela velkého divadla v Litvínově na Mostecku Jurij Galin. Bývalý umělecký šéf původem z Ruska byl známý na české i mezinárodní...

Seriál s majorem Zemanem přepisoval a lhal. Jeho největším zločinem je britský letec

Vladimír Brabec jako major Jan Zeman.

Seriál 30 případů majora Zemana provází hořká pachuť normalizace již od prvního uvedení v lednu 1976, protože byl natočen jako propagace bezpečnostního aparátu. Po změně režimu pak vyvolal diskuzi,...

Zlaté glóby získaly filmy Jedna bitva za druhou a Hamnet. Mezi herci uspěl Chalamet

V kategorii nejlepší filmové drama vyhrál snímek Hamnet (12. ledna 2026)

Zlatý glóbus v kategorii komedie či muzikál získal v noci na pondělí na slavnostním vyhlašování amerických filmových cen film Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem v hlavní roli, který ztvárnil...

12. ledna 2026  6:15

GLOSA: Dějepisář se na mě kvůli majoru Zemanovi zlobil. A teď na mě došlo

Major Zeman

Když jsem na gymnáziu řekla svému učiteli dějepisu, že se dívám na majora Zemana, odsoudil mě. Dnes ho sám používá ke vzdělávání dalších učitelů.

12. ledna 2026

Zemřela Miroslava Pešíková, osobnost našeho baletu a sólistka Národního divadla

Sólistka baletu pražského Národního divadla Miroslava Pešíková na snímku z 1....

Ve věku 79 let v neděli zemřela Miroslava Pešíková, významná osobnost českého baletu. Emeritní sólistka Baletu Národního divadla spojila celou svoji kariérou s naší první scénou. V roce 2023 byla...

11. ledna 2026  19:52,  aktualizováno  20:09

Představení mimo záři reflektorů. Co vše se odehrává v zákulisí Národního divadla

Premium
Vítejte v Národním divadle

Garderobiérky, maskérky, rekvizitáři. Kulisáci. Inspicientka. Režiséři. Zvukaři. Herci. Vítejte v Národním divadle, v úžasném životě za kulisami, který divákům obvykle zůstává skrytý. Dnes se tam...

11. ledna 2026

GLOSA: Hilský opět prvotřídní. Dočkali jsme se čtivého překladu Ztraceného ráje

Profesor Martin Hilský (20. června 2023)

Jeden letitý překladatelský dluh je konečně vyrovnán. V péči nakladatelství Academia je od prosince loňského roku na trhu čtivý a současnému čtenáři dokonale srozumitelný překlad epického básnického...

11. ledna 2026  15:39

Zpopularizoval UFO, hitem se stala hned jeho prvotina. Zemřel Erich von Däniken

Mimozemšťané jsou mezi námi a každý je mohl potkat, tvrdí legendární švýcarský...

Zemřel autor bestsellerů a popularizátor UFO Erich von Däniken. Švýcarskému spisovateli a záhadologovi, který svůj život zasvětil pátrání po stopách mimozemšťanů na Zemi, bylo 90 let. Proslavil se už...

11. ledna 2026  13:10,  aktualizováno  14:51

Mimozemšťané žijí mezi námi, říkával spisovatel a záhadolog Erich von Däniken

Premium
Erich von Däniken. Fanatik. Blázen. Vysmívaný mystifikátor. Odborníci ho často...

Fanatik. Blázen. Vysmívaný mystifikátor. Odborníci i média často označovali spisovatele a záhadologa Ericha von Dänikena hodně nelichotivě. Začátkem roku 2026 zesnulý autor bestselleru Vzpomínky na...

11. ledna 2026

Fašismus v celé jeho aroganci. Tak hodnotí výkon Russella Crowea v roli Göringa

Premium
Rami Malek a Russell Crowe ve filmu Norimberk (2025)

Norimberský proces se do dějin kinematografie zapsal již mnohokrát, nyní otevírá další, podle prvních reakcí kontroverzní kapitolu. Jelikož film Norimberk ukazuje, že i ztělesněné zlo ve spojení s...

11. ledna 2026

Seriál s majorem Zemanem přepisoval a lhal. Jeho největším zločinem je britský letec

Vladimír Brabec jako major Jan Zeman.

Seriál 30 případů majora Zemana provází hořká pachuť normalizace již od prvního uvedení v lednu 1976, protože byl natočen jako propagace bezpečnostního aparátu. Po změně režimu pak vyvolal diskuzi,...

11. ledna 2026

Zhroutila se a zmizela bez vysvětlení. Nejtemnější životní etapa Agathy Christie

Premium
Agatha Christie

Před půl stoletím zemřela legendární britská spisovatelka napínavých příběhů. Agatha Christie se naprosto nesmazatelně zapsala do dějin detektivního žánru. Magazín Víkend DNES připomíná její...

10. ledna 2026

Svět si podmanili psi, buď vlkem! Letní Letnou obklíčí temperamentní smečka

Záběr z představení Wolf, které soubor Circa v létě představí na festivalu...

Berlín (Od našeho zpravodaje) Vlčí smečka obsadila Berlín. V jednu chvíli se rozverně hašteří a pošťuchuje, v další až děsivě ukazuje svoji společnou sílu, když po jevišti pluje jako jeden muž. Energická show Wolf, kterou do...

10. ledna 2026  12:12

Zemřel Václav Cigler, osobnost sklářského umění. Navrhoval šperky i obklad metra

Výtvarník Václav Cigler se odráží v jedné ze svých křišťálových plastik.

Ve čtvrtek zemřel sochař, vizuální umělec a pedagog Václav Cigler, bylo mu 96 let. ČTK to sdělil jeho syn Jakub Cigler. Václav Cigler patřil k nejvýraznějším postavám českého sklářského umění.

10. ledna 2026  10:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.