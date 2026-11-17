Od premiéry posledního dílu Stmívání přitom uplynulo už čtrnáct let a Pattinson se od té doby stihl jen tak mimochodem vyhrát ve skvělého herce.
Osobně jsem si toho všiml právě v roce 2012, kdy měl vedle závěrečného filmu Twilight ságy premiéru i pozapomenutý thriller Cosmopolis. Tedy dystopické drama, které klasik David Cronenberg natočil dle předlohy klasika Dona DeLilla.
Těžký a rozvláčný film popisující jízdu mladého byznysmena městem drceném pouličními nepokoji možná ještě doceníme časem, ve své době to ale moc hit nebyl. Vlastně tím jediným, co hodinu čtyřicet dlouhé dílo plné dialogů a monologů v limuzíně drželo nad vodou, byl právě výkon Roberta Pattinsona v hlavní roli. Hvězdička franšízy pro náctileté zde zaujala specifickou hereckou tenzí, která udržovala diváka ve střehu s pocitem, že sleduje něco velkého.
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Agent 007 potvrzen. Robert Pattinson se stal novým Jamesem Bondem
Pattinson se prostě nikdy nebál nezávislých filmů nebo tvůrců, jejichž dílo je na míle vzdálené sériím pro náctileté. A právě v takových snímcích se postupně vyhrál v jednu z předních světových hereckých hvězd.
A pak už přišly kýžené velkofilmy. Špionážní Tenet Christophera Nolana patří ke slabším momentům patrně největšího režiséra současnosti, je to ale právě opět Pattinson, který filmu dodává něco navíc. Batman režiséra Matta Reevese byl před čtyřmi lety ceněn pro nečekaně syrovou a temnou atmosféru. Nebylo to však jen deštivým Gothamem či použitou hudbou od Nirvany, bylo to i výkonem ústředního herce, který dokázal, že netopýřího muže není třeba hrát jen pevně sevřenou čelistí pod maskou. (Zdravíme Bena Afflecka.)
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Byl bych trapný, možná za dvacet let. Pattinson dříve roli Bonda odmítal
Letošní rok je pak vůbec Pattinsonovým sólem. V nízkorozpočtovém snímku Drama zaujal po boku Zendayi: asi žádný jiný herec by nedokázal ztvárnit onen ústřední svatební moment s takovou směsicí rozpaků, zoufalství, trapnosti i sympatie. V Nolanově velkofilmu Odyssea pak roli Antinoose povýšil z pouhé figurky na dramatickou postavu a nebude divu, když si za ni příští rok odnese nějakou cenu. A to máme ještě před sebou třetí Dunu.
Ať už tedy bude šestadvacátý film o agentu 007 jakýkoli, v podobě Roberta Pattinsona právě získal jistotu, že v jeho středu bude skutečný herec. Zda to bude k chystanému restartu slavné série stačit, je samozřejmě otázkou.
Připomeňme ovšem ještě jeden rozměr, který dlouhé roky k bondovské sérii patřil a na který se za těch dvacet let od první premiéry s Danielem Craigem zapomnělo. Filmy s neohroženým agentem totiž dříve obsahovaly i velké množství suchého anglického humoru a určitý nadhled. Nejvíce to bylo vidět patrně za časů Rogera Moorea, ovšem ještě i za Pierce Brosnana filmaři na tuto linku zcela nerezignovali. Až s příchodem Daniela Craiga se z Bonda stala výsostná akční podívaná, která se ovšem bere až smrtelně vážně.
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Upír, netopýr a nyní agent 007. Jak se formovala hvězda Roberta Pattinsona
Neočekávám, že zrovna Denis Villeneuve, který je podepsán pod velkolepou sci-fi podívanou Duna, bude právě tím režisérem, který do Bonda vrátí nadhled a vtip. Ovšem kdyby se tak přeci jen stalo, Robert Pattinson bude hercem, který nástrahy takového zadání unese úplně v klidu.