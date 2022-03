GLOSA: Bruce Willis odchází včas a se ctí. Hercům hrozí i horší konce

Samozřejmě se nabízejí reakce typu, že akční hrdina nepotřebuje mluvit, postačí mu zarytý výraz, pořádná flinta a monolog typu „Zabiju tě, ty hajzle“ už si divák domyslí.

Jiní zase vytáhli na světlo Willisovy Zlaté maliny čili herecké anticeny za nejhorší výkony a vyskytly se i cynické narážky, že hercovu afázii, tedy ztrátu nebo poruchu řeči způsobenou porušením řečových oblastí mozku, zavinily rány do hlavy, které ve svých rolích schytal.

Ale cynismus není namístě. Bruce Willis totiž hrát uměl, pobavenou sebeironii dovedl propašovat i do vysmívaného akčního žánru - stačí si připomenout série Smrtonosná past nebo Red.

Hlavně však vytvořil i jiné postavy a kdo viděl Dvanáct opic, Šestý smysl. komedii Smrt jí sluší nebo Willisovu dojemnou charakteristiku místního šerifa v příběhu Až vyjde měsíc, musel mu všechny modelové zabijáky rád odpustit.

Navíc sám Willis nebyl akční šablonou nadšený, toužil po rolích, kterými by mohl podle vlastních slov „rozesmát nebo rozplakat“, a nad slávu vždycky stavěl své děti.

Ostatně než dostal průlomovou roli v seriálu Měsíční svit, živil se jako hlídač, řidič, pumpař, hrál po barech na harmoniku a díky tomu, že ke své hvězdné dráze posléze přidal podnikatelské aktivity, život pro něj zdaleka nekončí.

Koneckonců v případě afázie existuje i možnost léčby, takže Willis by mohl výrokem své postavy z filmu Pulp Fiction: Historky z podsvětí vzkázat: „Budu zpátky dřív, než řekneš borůvkovej koláč.“

Jistě, v sedmašedesáti letech už se o novém startu hůře přemýšlí, vždyť Willis přiznával i slabší fyzickou kondici a při návštěvě amerických vojáků v Iráku žertoval, že ho nechtěli vzít na válečné bojiště s sebou, protože je prý už moc starý.

Na druhou stranu pro herce existuje daleko horší varianta než dobrovolný odchod na odpočinek ve chvíli, kdy je ještě na vrcholu; totiž stav, kterému se v branži říká „odešlo mu herectví“.

Takový veterán sice křepce chodí, mluví, vystupuje, točí, ale už mu to prostě nejde, sám to nepozná a jiní mu to milosrdně zamlčují. Natolik smutný finiš by si Bruce Willis určitě nezasloužil a ani by si jej sám nepřál.