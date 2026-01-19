Rodinné pronájmy v Japonsku podle údajů filmové produkce skutečně existují již od 80. let a dokonce tam prý působí na tři sta agentur, jež klientům nabízejí za peníze profesionální herce, kteří na objednávku ztvární přátele, členy rodiny nebo kolegy na společenských akcích.
V jedné takové firmě najde obživu Fraserův hrdina, stárnoucí americký herec, který tam před lety zazářil v bizarní reklamě na zubní pastu, ale od té doby jeho život plní marné návštěvy castingů, pózování v reklamních kostýmech a osamělé večery při sledování tisíců ozářených oken naproti.
Někdy má roli na pár hodin, jindy na dny či týdny, ale co když objednávka přeroste ve skutečnou citovou vazbu? To je klíč snímku.