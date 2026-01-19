RECENZE: Zahraje ženicha, pozůstalého i tátu. Proč Rodina k pronájmu letí

Z filmu Rodina k pronájmu | foto: Falcon

Mirka Spáčilová
  14:00
Do kin dorazil nenápadný, ale tak srdečný film, že smích skrze slzy a naopak přiznávají i diváci, kteří jinak otrle hltají horory. Brendan Fraser v Rodině k pronájmu představuje amerického herce, jenž pracuje jako náhradník za členy rodin. V Japonsku, kde to tak vážně funguje.

Rodinné pronájmy v Japonsku podle údajů filmové produkce skutečně existují již od 80. let a dokonce tam prý působí na tři sta agentur, jež klientům nabízejí za peníze profesionální herce, kteří na objednávku ztvární přátele, členy rodiny nebo kolegy na společenských akcích.

V jedné takové firmě najde obživu Fraserův hrdina, stárnoucí americký herec, který tam před lety zazářil v bizarní reklamě na zubní pastu, ale od té doby jeho život plní marné návštěvy castingů, pózování v reklamních kostýmech a osamělé večery při sledování tisíců ozářených oken naproti.

Někdy má roli na pár hodin, jindy na dny či týdny, ale co když objednávka přeroste ve skutečnou citovou vazbu? To je klíč snímku.

17. ledna 2026  9:18

