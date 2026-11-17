Akce Asanace byla tajná operace komunistické Státní bezpečnosti, jejímž cílem bylo přinutit nepohodlné osoby k opuštění země. Kuriózně za povolení k vynucené emigraci museli vyhnanci státu ještě zaplatit.
Dokument Romana Vávry se odvíjí od jednoho z pozdních procesů s bývalými příslušníky StB a metody jejího tehdejšího nátlaku, které zmiňuje, navozují mrazení i po více než čtyřiceti letech.
Patří sem sledování rodiny ze tří bytů naráz, duplikáty klíčů získané pokoutně v šatnách u rentgenu, odebrané telefony či řidičské průkazy, výhrůžky, že dětem by se třeba cestou ze školy mohla stát nehoda.
Ale také fyzické násilí. Děti schované ve skříni slyšely, jak tatínkovi v koupelně lámou ruce. Šestnáctiletý syn hned u prvního výslechu dostal ránu. Ženu přepadenou v noci v jejím bytě bili, kopali, ostříhali.
Počátkem 80. let tak přišla vlna odjezdů. „Bál jsem se, kdo by se nebál,“ zazní v dokumentu – ale také se tu přiznává nekonečný smutek, pocit dezertérů a vědomí, že matky, které běžely za odjíždějícím vlakem, možná už nikdy neuvidí.
Nechybějí ani prvotní deziluze z pobytu v cizině a tragické důsledky traumatických zážitků, které se dotkly několika dětí. A trest? Od soudu odchází trojice vysloužilců StB s podmínkou.
Jistě, není to příjemná, ale potřebná podívaná. Navíc absurdita doby přinesla i raritní druh šibeničního humoru v historce, jak nenápadní pánové tak dlouho vysedávali v autě před domem, až na ně nic netušící sousedí zavolali Veřejnou bezpečnost, načež se obě složky vyšetřovaly navzájem.