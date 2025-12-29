GLOSA: I třetí Avatar vyhrává, ale ztuha. Na animovaná zvířata ze Zootropolis nestačí

Velká podívaná, nebo velká legrace? Diváci zjevně dávají přednost druhé volbě, ale co je ještě zajímavější, hlavní stupínky vítězů v celosvětových tržbách za rok 2025 patří animovaným snímkům. Nadto pomyslná zlatá medaile letos putuje do Číny.
Vůbec nejvíce, přes dvě miliardy dolarů, totiž utržil druhý díl čínské akční animované fantasy Ne Zha. Pravda, naprostou většinu vydělal v tamních kinosálech, třeba severoamerický trh se na vstupném podílí jediným procentem, ale příběh plný démonů a draků už nikdo nepředhoní.
|
RECENZE: Zajetí, útěk, zajetí, útěk. Třetí Avatar je velkolepá mayovka beze změny
Podobně stříbrnou pozici nejspíše uhájí pokračování snímku Zootropolis, které má nyní na kontě půldruhé miliardy dolarů. Bronz patří titulu Lilo & Stitch, což je hraná, ale věrná adaptace stejnojmenného animovaného díla; zatím utržila miliardu dolarů.
Minecraft film, který se dosud drží těsně pod miliardovou částkou na čtvrté pozici, zase vznikl podle videohry, pátou příčku si hlídá Jurský svět: Znovuzrození a šestá aktuálně náleží třetímu Avatarovi, jenž právě překročil hranici tři čtvrtě miliardy dolarů. Je to hodně, nebo málo?
|
RECENZE: Jsi moje smečka. A ty můj kotec. Druhá Zootropolis si udržela vtip
Vzhledem k nadějím, které do pokračování ságy kina vkládala, spíše málo, dokonce se hádá, že režisér James Cameron ztrácí motivaci k čtvrtému a pátému dílu. První Avatar utržil skoro tři miliardy, druhý přes dvě miliardy dolarů, takže „trojka“, i když se promítá teprve dva týdny, má co dohánět.
Na druhé straně se letošek zařadí mezi obecně slabší roky, urodily se jen tři miliardové hity a z dvou set premiér, jež obsáhl žebříček nejvyšších celosvětových tržeb, jich tři čtvrtiny zůstaly pod sto miliony dolarů. Jenže to je pro Avatar 3, jehož výroba stála čtyři sta milionů, chabá útěcha.