GLOSA: I třetí Avatar vyhrává, ale ztuha. Na animovaná zvířata ze Zootropolis nestačí

Mirka Spáčilová
  16:20
Podle očekávání o vánočním víkendu v českých kinech vítězil Avatar: Oheň a popel. Od Božího hodu do neděle přišlo na třetí díl série 115 tisíc lidí, od premiéry 390 tisíc. Ale půlmilionovou tuzemskou návštěvnost animovaného hitu Zootropolis: Město zvířat 2 už asi nedožene, u nás ani ve světě.
Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel

Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel | foto: 20th Century Studios

Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel
Z filmu Zootropolis: Město zvířat 2 (2025)
Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel
Z filmu Zootropolis: Město zvířat 2 (2025)
14 fotografií

Velká podívaná, nebo velká legrace? Diváci zjevně dávají přednost druhé volbě, ale co je ještě zajímavější, hlavní stupínky vítězů v celosvětových tržbách za rok 2025 patří animovaným snímkům. Nadto pomyslná zlatá medaile letos putuje do Číny.

Vůbec nejvíce, přes dvě miliardy dolarů, totiž utržil druhý díl čínské akční animované fantasy Ne Zha. Pravda, naprostou většinu vydělal v tamních kinosálech, třeba severoamerický trh se na vstupném podílí jediným procentem, ale příběh plný démonů a draků už nikdo nepředhoní.

RECENZE: Zajetí, útěk, zajetí, útěk. Třetí Avatar je velkolepá mayovka beze změny

Podobně stříbrnou pozici nejspíše uhájí pokračování snímku Zootropolis, které má nyní na kontě půldruhé miliardy dolarů. Bronz patří titulu Lilo & Stitch, což je hraná, ale věrná adaptace stejnojmenného animovaného díla; zatím utržila miliardu dolarů.

Na čem jste byli v prosinci v kině?

celkem hlasů: 48

Minecraft film, který se dosud drží těsně pod miliardovou částkou na čtvrté pozici, zase vznikl podle videohry, pátou příčku si hlídá Jurský svět: Znovuzrození a šestá aktuálně náleží třetímu Avatarovi, jenž právě překročil hranici tři čtvrtě miliardy dolarů. Je to hodně, nebo málo?

RECENZE: Jsi moje smečka. A ty můj kotec. Druhá Zootropolis si udržela vtip

Vzhledem k nadějím, které do pokračování ságy kina vkládala, spíše málo, dokonce se hádá, že režisér James Cameron ztrácí motivaci k čtvrtému a pátému dílu. První Avatar utržil skoro tři miliardy, druhý přes dvě miliardy dolarů, takže „trojka“, i když se promítá teprve dva týdny, má co dohánět.

Na druhé straně se letošek zařadí mezi obecně slabší roky, urodily se jen tři miliardové hity a z dvou set premiér, jež obsáhl žebříček nejvyšších celosvětových tržeb, jich tři čtvrtiny zůstaly pod sto miliony dolarů. Jenže to je pro Avatar 3, jehož výroba stála čtyři sta milionů, chabá útěcha.

Vstoupit do diskuse
Témata: Avatar, Dolar, Čína

Nejčtenější

Bardotová jako sexsymbol i ochránkyně zvířat. Připomeňte si její významné milníky

Brigitte Bardotová ve filmu A coeur joie (1967)

Herečka Brigitte Bardotová (†91) poznala světovou slávu i její odvrácenou tvář. Smysl života nakonec našla v ochraně zvířat. Ve Francii prosadila například zákon o milosrdnějším způsobu zabíjení na...

Zemřela Brigitte Bardotová. Filmové hvězdě bylo 91 let

Herečka Brigitte Bardotová

Zemřela francouzská herečka a filmová legenda Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let. Uvedla to agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V listopadu se herečka zotavovala po pobytu v...

RECENZE: K štědrovečerním kouzlům se Záhada strašidelného zámku propila čajem

50 % Premium
Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Už tu byly horší, ale i lepší štědrovečerní pohádky než Záhada strašidelného zámku, v níž se kouzla příliš dlouho jen předstírala, než konečně vzlétla čarodějka na koštěti. Samozřejmě hodná...

KVÍZ: Stínadla se bouří. Vyhrajte zásadní foglarovku v soutěžním kvízu

Rychlé šípy ve Stínadlech (Z výstavy Ženy a jiná dobrodružství Bohumila...

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Jako třetí v pořadí vychází druhý díl z trilogie Rychlých Šípů...

RECENZE: Čaroděj třetí kategorie? Pohádka Největší zázrak si s hrdinou neporadila

50 % Premium
Jan Budař v pohádce Největší zázrak

Slovenská koprodukční pohádka Největší zázrak, kterou ČT uvedla na Boží hod, přidala k tradiční love story princezny a plebejce jednu slibnou postavu, čaroděje nešiku. Ale bohužel ji využila pramálo,...

GLOSA: I třetí Avatar vyhrává, ale ztuha. Na animovaná zvířata ze Zootropolis nestačí

Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel

Podle očekávání o vánočním víkendu v českých kinech vítězil Avatar: Oheň a popel. Od Božího hodu do neděle přišlo na třetí díl série 115 tisíc lidí, od premiéry 390 tisíc. Ale půlmilionovou tuzemskou...

29. prosince 2025  16:20

FILMY ROKU: Nejlepší byl Brutalista, na úplném dně Toulová. Zklamali i chvilkaři

Brutalista je příběh maďarského architekta László Tótha, který po emigraci do...

Nejnavštěvovanějšími filmy roku v českých kinech jsou Minecraft film, F1 a Vyšehrad Dvje. Ani jeden se ale nedostal mezi pět nejlépe hodnocených filmů redaktorů kulturní rubriky iDNES.cz. Těm vévodí...

29. prosince 2025  14:37

Video Killed The Radio Star. A kdo zabil MTV? Slavná televize končí s videoklipy

Největší hit kapely Buggles nazvaný „Video Killed The Radio Star“ stylově...

Slavná hudební stanice MTV ukončí po celém světě k poslednímu prosinci vysílání několika svých hudebních kanálů. Výjimkou budou pouze Spojené státy, kde pro diváky zůstane jen jediný kanál MTV HD,...

29. prosince 2025  10:34

Dallas, Herkules, nebo MacGyver? Hlasujte, který seriál byste rádi vrátili na obrazovky

Ze seriálu Herkules (1995)

Streamovací služby v čele s Oneplay letos vsadily hned na několik návratů seriálů z devadesátých let a začátku milénia. Comeback zažily třeba Čarodějky, Melrose Place, Beverly Hills 90210 nebo...

29. prosince 2025

Hudbu k Ledovému království jsem nechtěl prvoplánově dětskou, přiznává skladatel

Premium
Christophe Beck na světové premiéře filmu „Ledové království 2“ v divadle Dolby...

Skládal hudbu k Ledovému království, Pařbě ve Vegas, a podepsal se i pod hudební doprovod k snímkům od Marvel. Filmová hudba je podle něj tmelem emocí a nesmí být příliš okatá. „Když už scéna bez...

28. prosince 2025

Seděly jí ženy od rány. S mou vizáží hrát svůdnice? smála se Eva Svobodová

Premium
„Nebyla jsem typ na milovnice a princezny, ale stejně jsem si tu svou profesi...

Eva Svobodová patřila mezi nejvýraznější divadelní herečky, film jí ale mohl nabídnout daleko víc zajímavých rolí. Diváci si ji mohou pamatovat nejen ze Švejka a z komedie Drahé tety. Také jistě...

28. prosince 2025

Zemřela Brigitte Bardotová. Filmové hvězdě bylo 91 let

Herečka Brigitte Bardotová

Zemřela francouzská herečka a filmová legenda Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let. Uvedla to agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V listopadu se herečka zotavovala po pobytu v...

28. prosince 2025  10:46,  aktualizováno  13:16

Bardotová jako sexsymbol i ochránkyně zvířat. Připomeňte si její významné milníky

Brigitte Bardotová ve filmu A coeur joie (1967)

Herečka Brigitte Bardotová (†91) poznala světovou slávu i její odvrácenou tvář. Smysl života nakonec našla v ochraně zvířat. Ve Francii prosadila například zákon o milosrdnějším způsobu zabíjení na...

28. prosince 2025  12:15

GLOSA: Milostpaní, tak už proboha pojďte! Cibulkův kalendář láká do starých časů

Libuše Švormová a Rudolf Hrušínský ve filmu Jak se krade milión (1967)

Zpravidla kalendář slouží jako vodítko k prozaické současnosti, aby člověk věděl, kdy mají obchody zavřeno a na kdy se objednal k zubaři, ale existují také kalendáře, které týden co týden nabídnou...

28. prosince 2025  11:39

RECENZE: Zapletalův Cyrano, beaty plné citů. Poezie v hiphopové show zůstává

V rolích Cyrana, Roxany a Kristiána excelují Jiří Zapletal, Milana Gorská a...

Už když se před oponou ještě před zhasnutím objevila Maria Leherová coby spontánní prodavačka popcornu, cítil jsem, že to bude dobré. A bylo, víc než to. Ač trpím zdrženlivostí k závěrečným aplausům...

28. prosince 2025  8:13

Širokko, fantom s umrlčí maskou. Stínadla se bouří je román plný nejistoty a smrti

Premium
Ilustrace Jiřího Gruse k vydání knihy Stínadla se bouří z roku 2020.

Stínadla se bouří volně navazují na Záhadu hlavolamu a jsou jednou z nejlepších knih Jaroslava Foglara. Jde o moderní román plný nejistoty a nebezpečí. Rychlé šípy se v něm utkávají nejen se záludným...

27. prosince 2025

Rodiče své utrpení předávají dětem v genech. Mě uzdravilo psaní, líčí terapeutka

Premium
Anna Fodorová. Živila se filmem, psala televizní scénáře a učila na umělecké...

Živila se filmem, psala televizní scénáře a učila na umělecké škole, později Annu Fodorovou její minulost přivedla ke studiu psychoterapie. Vyrůstala v rodině dvou spisovatelů, ale sama začala psát...

27. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.