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Gertu jsem nechtěla hrát jako trpitelku. Četla jsem příběhy pamětnic, říká Váchová

Tereza Čaladi
  20:00

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„Před natáčením jsem četla příběhy pamětnic, které zažily stejné nebo podobné věci jako Gerta. Představovala jsem si, co bych na jejím místě cítila a dělala já,“ vypráví herečka Barbora Váchová o své roli Gerty Schnirch. | foto: Anna Kovačič

Barbora Váchová zazářila ve dvoudílném filmu Gerta Schnirch, natočeném podle knižního bestselleru Kateřiny Tučkové. Přestože zde ztvárnila svou vůbec první hlavní roli, její výkon působí, jako by jich za sebou měla řadu, shodují se její kolegové i recenzenti.

Gerta Schnirch byla vaším prvním velkým filmem a hned jste se při jeho vzniku setkala s řadou známých osobností –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ režíroval ho Tomáš Mašín, jednu z hlavních postav ztvárnil Oskar Hes. Jak jste se na place první natáčecí dny cítila?
Nejdřív jsem byla hodně nervózní, přece jen šlo o velkou zodpovědnost. Bála jsem se, že jsem tam nedopatřením, a říkala si: „Co tady vůbec dělám? Při první klapce všem dojde, že udělali chybu, a budou v háji, protože mají v hlavní roli dvou filmů omyl!“ To se naštěstí nestalo. Štáb vytvořil příjemné prostředí a stres rychle opadl. Skvělým průvodcem mi byl od samého začátku režisér Tomáš Mašín.

Filmy jako Gerta Schnirch můžou lidem připomenout, že stejné nebo velmi podobné věci se dějí mnoha lidem v mnohých zemích světa.

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