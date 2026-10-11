Gerta Schnirch byla vaším prvním velkým filmem a hned jste se při jeho vzniku setkala s řadou známých osobností – režíroval ho Tomáš Mašín, jednu z hlavních postav ztvárnil Oskar Hes. Jak jste se na place první natáčecí dny cítila?
Nejdřív jsem byla hodně nervózní, přece jen šlo o velkou zodpovědnost. Bála jsem se, že jsem tam nedopatřením, a říkala si: „Co tady vůbec dělám? Při první klapce všem dojde, že udělali chybu, a budou v háji, protože mají v hlavní roli dvou filmů omyl!“ To se naštěstí nestalo. Štáb vytvořil příjemné prostředí a stres rychle opadl. Skvělým průvodcem mi byl od samého začátku režisér Tomáš Mašín.
Filmy jako Gerta Schnirch můžou lidem připomenout, že stejné nebo velmi podobné věci se dějí mnoha lidem v mnohých zemích světa.