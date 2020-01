Akční drsňák Gerard Butler slaví úspěchy i s romantickými komediemi

Jeho mládí by klidně mohlo posloužit jako námět pro nějaké hutné drama. Butler se narodil ve Skotsku, ale když mu bylo půl roku, odstěhoval se spolu s rodiči do Montrealu. Manželství jim však nevydrželo, a tak se po pár měsících maminka s malým Gerardem vrátila do Evropy. Tátu prý neviděl až do svých šestnácti, a když se pak setkali, prý několik hodin brečel. Otce si pustil k tělu, stali se z nich přátelé, ale o to víc ho vzalo, když mu táta o pár let později zemřel na rakovinu. Hraní se Butler věnoval už v mládí, měl ovšem i jiné koníčky. Vystupoval s kapelou Speed a věnoval se studiu práva. A taky pil.