Držím se vlastního plánu, komentoval George Martin konec Hry o trůny

0:52 , aktualizováno 0:52

Spisovatel George R.R. Martin se drží svého původního plánu, jak uzavře svou knižní ságu Píseň ledu a ohně, podle níž vznikla Hra o trůny. V rozhovoru pro The Observer potvrdil, že kritizované finále seriálu HBO nemělo žádný vliv na to, jak poslední dva romány zakončí on sám.