náhledy
Slavný režisér George Lucas a jeho manželka Mellody Hobson dotáhli do konce svůj patnáctiletý sen. V Exposition Parku v Los Angeles se 22. září 2026 oficiálně otevírá ikonické Lucas Museum of Narrative Art.
Autor: Profimedia.cz
Nepřehlédnutelná futuristická budova z dílny architekta Ma Yansonga svým tvarem připomíná zakřivenou vesmírnou loď ze Star Wars a rozprostírá se na pěti patrech.
Autor: @CelebCandidly / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Stavba nabrala obrovské zpoždění. Práce začaly v roce 2018 a i kvůli pandemii covidu-19 se termín otevření postupně posouval.
Autor: Profimedia.cz
Jednaosmdesátiletý Lucas ve svém velkorysém projektu plánuje pro návštěvníky také například kavárnu, obchody, knihovnu, restauraci, galerii a dokonce i divadlo.
Autor: Gage Skidmore / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Přestože stavba připomíná ikonickou sci-fi ságu, nejde o pouhé muzeum Star Wars – výstavy ze světa světelných mečů tvoří jen asi sedm procent expozic.
Autor: Profimedia.cz
Návštěvníci v něm najdou přes čtyřicet tisíc děl zahrnujících komiksy, ilustrace, slavné fotografie i vzácné filmové rekvizity, jako je například originální kostým Lva z Čaroděje ze země Oz.
Autor: Profimedia.cz
Nedočkaví návštěvníci, kteří už dopředu plesají blahem, se mohou těšit na světové umění napříč staletími. A to od starého Říma přes renesanci až třeba po současnou fotografii.
Autor: Profimedia.cz
Náklady na stavbu i sbírku přesáhly v přepočtu neuvěřitelných 23 miliard korun, které slavný filmař zafinancoval z vlastní kapsy.
Autor: Profimedia.cz
Pohled na Lucasovo muzeum narativního umění v Los Angeles před jeho zářijovým otevřením. (5. září 2026)
Autor: Profimedia.cz
Lucasovo muzeum bude vystavovat díla umělců, jako jsou Judy Baca, Carrie Mae Weems, Diego Rivera, Norman Rockwell, Frank Frazetta, Ralph McQuarrie, Jacob Lawrence, Paul Cadmus a Jack Kirby.
Autor: Profimedia.cz