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Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Báječný svět shopaholiků 50 %, 22 výstřelů 60 %, Válka Bohů 50 %, Čtverec 70 %, Sirat 70 %, Nevděčné bytosti 60 %, Moře na dvoře 30 %, Citová hodnota 70 %, Nemilosrdní 55 %, Masaryk 55 %, Potomci lidí 80 %, Star Trek 80 %
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KVÍZ: „Můj bratře!“ Jak dobře znáte filmová dobrodružství Vinnetoua a Old Shatterhanda?
Na televizní obrazovky se opět vrací hrdý náčelník Apačů Vinnetou a jeho pokrevní bratr Old Shatterhand. Zfilmované mayovky v hlavních rolích s Pierrem Bricem a Lexem Barkerem jsou pro generaci X...
Zemřel spoluzakladatel kapely Yo Yo Band Richard Tesařík, bylo mu 80 let
Ve věku 80 let zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Yo Yo Band. V neděli o tom informoval jeho syn Štěpán Tesařík. Hudebník byl také...
Zemřela herečka Hana Pastejříková, známá z majora Zemana a Léta s kovbojem
Ve věku 82 let zemřela herečka Hana Pastejříková. K jejím nejznámějším rolím patřila Taťána Svidnická, která v epizodě Mimikry ze seriálu 30 případů majora Zemana pašuje zbraň v zavinovačce miminka,...
Hollywood Vampires rozezní Prahu, Cooper rozdával fanouškům podpisy
Holešovickou Sportovní halu Fortuna ovládnou v neděli večer rockeři americké kapely Hollywood Vampires. Před koncertním prostorem se schází první fanoušci už od brzkého rána, aby si při podvečerním...
Dáme mu přes držku? Hejma vzpomíná, jak ho kdysi playboy Tesařík zachránil
Zpráva o smrti zpěváka a herce Richarda Tesaříka zasáhla o víkendu jeho přátele i kolegy z branže. Pro zakládajícího člena Yo Yo Bandu Ondřeje Hejmu s hudebníkovým odchodem i „odchází dětství“....
Věčně aktuální téma. Vítězem ceny Knižního klubu je Chlast od Ondřeje Sysla
Laureátem 31. ročníku Literární ceny Knižního klubu se rozhodnutím odborné poroty stal Ondřej Sysel s knihou Chlast. Vítězné dílo bylo slavnostně vyhlášeno v úterý 8. září v Kaiserštejnském paláci v...
Mimořádně citlivý obsah, varovali diváky. Pátá řada seriálu Fauda zobrazuje i 7. říjen
Počínaje 8. zářím je na Netflixu ke zhlédnutí pátá řada izraelského seriálu Fauda. Hlavní hrdina Doron - hraje jej spoluautor scénáře Lior Raz - se v nových epizodách ocitne na misi ve Francii....
Dvojitá porce nonkonformity. V listopadu roztančí Lucerna Music Bar Vidiek a Mucha
V pátek 6. listopadu zahrají v pražském Lucerna Baru dva interpreti, jejichž jména zaručují skutečně nevšední zážitek. Slovenská kapela Vidiek a tuzemská nekonformní družina Mucha.
Cenu Medy Mládkové si v Museu Kampa převzala sochařka Pavla Sceranková
V pražském Museu Kampa již počtvrté udělila odborná komise Cenu Medy Mládkové. Ocenění pro význačné současné umělce si pro letošní rok z areálu Sovových mlýnů odnáší výtvarnice Pavla Sceranková. Za...
Označili mou píseň za AI, směje se Soukup. Jaká budoucnost čeká filmovou hudbu?
Umělá inteligence dnes dokáže vygenerovat jakoukoliv hudbu na jedno kliknutí. Včetně té filmové. Co to znamená pro skladatele, kteří se jí věnují celý život? V rozhovoru, který vznikal na festivalu...
Ve Francii ukradli z muzea Renoirovy obrazy, dva se našly poblíž
Z muzea Pierra-Augusta Renoira v Cagnes-sur-Mer na jihovýchodě Francie v úterý nad ránem ukradli čtyři díla. Bezpečnostní kamery v noci na úterý zachytily dva lupiče, jak obrazy odřezávají. Dva z...
Od neznámé studentky baletu ke globální hvězdě. Debut Adély hodnotí světové weby
Debut Prima slovenské zpěvačky Adély vyšel v pátek 4. září a dostal se do hledáčku renomovaných zahraničních hudebních webů a magazínů. Recenze na něj jsou spíše pozitivní, s občasnými výhradami. Na...
KOMENTÁŘ: Filmové Benátky konečně objevují, že existují dvě Ruska. Možná tři
Hvězdný herec George Clooney tu převzal čestnou cenu, ale do popředí 83. festivalu v Benátkách se dostal jiný, méně známý muž. Jmenuje se Ilja Chržanovskij, jeho film Dau přijali do hlavní soutěže,...
Jakub Štáfek s dlouhými dredy? V černé komedii se představí jako šipkař Milánek
Pepé má pouhých 48 hodin na to, aby si zachránil život. Jediným člověkem, který mu může pomoci, je Milánek – šílený šipkařský génius, jenž však před lidmi netrefí ani terč. Nová komedie Šipkaři...
Petr Brukner končí v Divadle Járy Cimrmana. Aktuální sezona bude poslední
Začínající 60. sezona Divadla Járy Cimrmana bude pro Petra Bruknera, kterého diváci znají například jako policejního praktikanta Hlaváčka ze hry Vražda v salonním coupé, poslední. Třiaosmdesátiletý...
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Čtyřicet let na scéně? Byla to jízda, ohlíží se Střihavka. Na turné oživí BSP
Loni oslavil šedesátku, další kulaté výročí si připomíná letos. Rocker Kamil Střihavka na konci října vyráží na turné ke 40 letům na scéně. „Moc se těším na to, že ta oslava proběhne s lidmi, kteří...
Do otevření Lucasova muzea zbývají dny, fanoušci Star Wars už plesají blahem
Slavný režisér George Lucas a jeho manželka Mellody Hobson dotáhli do konce svůj patnáctiletý sen. V Exposition Parku v Los Angeles se 22. září 2026 oficiálně otevírá ikonické Lucas Museum of...