Piráti z Karibiku? Jedna velká rodina, rodilo se i umíralo, vzpomíná Geoffrey Rush

Jak často se ještě Geoffrey Rush vrací na divadelní prkna? „Víte, divadlo je mnohem více záležitost mladých lidí. Ta výdrž, energie a soustředění, kterou vyžaduju, alespoň dle mého přístupu, je hodně velká a s věkem trochu odchází,“ vysvětluje. Přesto australský herec zůstává mladým duchem, seč už se prý úplně necítí na 37 let, jak před pár lety uvedl v rozhovoru pro The Guardian.

„Ne, už bych neřekl stejné číslo, protože se svými kapkami do očí, malými baterkami do naslouchátek, daným spánkovým režimem a tak dále, vyžaduju mnohem více údržby než dřív,“ směje se.

Svou asi obecně nejznámější hereckou úlohu Geoffrey Rush ztvárnil v sáze od studia Disney Piráti z Karibiku. „Natočili jsme těch filmů pět a lidi se mě dodnes pořád ptají, proč jsme jich vlastně dělali tolik? A já jim říkám: vždyť Bible má taky nějakých 66 knih, tak proč ne? Příběhů je víc, než bychom kdy mohli vyprávět. Je to komerční franšíza, v mnoha oblastech světa velice oblíbená, takže to dává smysl,“ říká.

A jak vnímá rozhodnutí Johnnyho Deppa odmítnout roli v dalších Pirátech poté, co se jej rozhodli kvůli soudnímu sporu s exmanželkou Amber Heard z projekt vyřadit? „Je to jeho volba. Možná teď bude chtít dělat jiné věci. Myslím, že je velice vytrvalý. Opravdu skvělá archetypální herecká persona. Od prvního momentu, kdy jsme se seznámili, začal mluvit o rockových a popových hvězdách 60. let a zdůrazňoval, že nechce být jejich klon. Nebo toho, co od nich lidi očekávají,“ vzpomíná.

Štáb Pirátů z Karibiku společně pracoval od roku 2002 do roku 2017. „Byla to velká rodina a hodně lidí, kteří jsme takto dlouho drželi spolu. Z herců moc ne, protože asi jen já, Johnny a Kevin McNally jsme byli ve všech dílech. Točili jsme po celém světě, byl to globální projekt: pracovali jsme hodně v Karibiku, na Bahamách, ve studiích v Británii, Vancouveru a Los Angeles. Během toho natáčení se rodili děti i umírali lidi. Byl to opravdu kus života,“ dodává Rush.

V rozhovoru se dál dozvíte co si myslí o filmových oceněních, jak může divadlo pomáhat lidem a proč je zajímavé porotcování v rámci festivalové hlavní soutěže. Řeč přišla i na jeho sobotní narozeniny, natáčení posledního filmu na Novém Zélandu nebo pobyt ve Francii sedmdesátých let.