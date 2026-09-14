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Druhá řada Gentlemanů? Stále hledáme něco provokativního, předesílá Guy Ritchie

Jindřich Göth
Exkluzivně   16:56
Seriál Gentlemani z dílny britského scenáristy a režiséra Guye Ritchieho, který uvádí Netflix, nedávno odpremiéroval druhou řadu. Děj se z Velké Británie přesunul do Itálie a tvůrci slibují ještě více napětí mezi ústředními postavami.

Gentlemani dějově vycházejí ze stejnojmenného filmu z roku 2019, do něhož režisér Guy Ritchie obsadil Matthewa McConaugheyho, Colina Farrella, Hugha Granta nebo Michelle Dockeryovou. V seriálu hrají hlavní role Theo James, Kaya Scodelario, Vinnie Jones či Ray Winstone. Děj se, podobně jako film, točí kolem britské aristokracie a obchodu s marihuanou.

„Překvapilo nás, jaký zájem první série vyvolala. Velkou výzvou bylo pokračovat tak, aby druhá řada byla živá a zábavná. Věnovali jsme tomu hodně péče. Chtěli jsme, aby diváci byli znovu v prostředí, které si oblíbili, ale zároveň aby dostali něco nového,“ řekl na tiskové konferenci režisér Guy Ritchie, v jehož filmografii najdeme stylové gangsterské snímky jako Sbal prachy a vypadni, Podfu(c)k nebo Rozhněvaný muž.

Snímek ze seriálu Gentlemani
Theo James v seriálu Gentlemani (2026)
Snímek ze seriálu Gentlemani
Snímek ze seriálu Gentlemani
Záběr ze seriálu Gentlemani
9 fotografií

„Samotného mě svět, který jsme s Matthewem Readem (spoluscenárista seriálu – pozn. red.) vytvořili, baví a nepřestává překvapovat. Neustále na něj myslíme, posíláme si nápady, střípky, kousky dialogů,“ dodal Guy Ritchie.

Gentlemani jsou zalidnění postavami, které si hrají vlastní hru podle vlastních pravidel a je třeba se před nimi mít na pozoru. Což je pro diváka velmi atraktivní, nicméně pro tvůrce to znamená přicházet se stále novými zvraty, které udrží obecenstvo v napětí. Jak moc je to náročné, okomentoval opět režisér Ritchie.

„Vycházíme z logiky příběhu, z událostí, které se staly už v předchozích epizodách. Zkoušíme různé možnosti a když dojdeme k slepému momentu, vrátíme se, odkud jsme přišli. Snažíme se stále přicházet s něčím provokativním, vzrušujícím a to nás stimuluje.“

Theo James, představitel ústřední postavy Eddieho Hornimana, na tiskové konferenci prozradil, že svým způsobem se na tvůrčím procesu podílejí i samotní herci.

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„Je to velmi specifický projekt. Guy je něco jako náš kapitán, ale všichni jsme na jedné lodi a jedeme v tom spolu. Můžeme přicházet s vlastními nápady, jsme pořád ve střehu. Všichni se snažíme ze sebe vydat to nejlepší ve prospěch celku. Řekl bych, že druhá řada je v porovnání s první temnější, hlubší. Je ale zároveň i vtipnější. Vše, co bylo dobré v první řadě, se v druhé ještě vylepšilo. Celkově je to zkrátka komplexnější a propracovanější podívaná.“

Herecky je podle Thea Jamese Eddie velmi vděčná postava, neboť v průběhu děje prošla dost razantním vývojem.

„Na začátku první řady je to dobře vychovaný chlapík z aristokratické rodiny, bývalý příslušník britské armády, který se snaží dělat vše správně. Na konci druhé řady se z něj stává opravdu velmi nebezpečný člověk,“ poznamenal jeho představitel.

Hnacím motorem Gentlemanů je nejednoznačný vztah Eddieho se Susie Glassovou, hlavou mafiánského impéria.

„Úplně si ti dva nedůvěřují, zároveň k sobě ale něco cítí a především se vzájemně potřebují. Pro Susie je Eddie užitečný nástroj k dosažení svých cílů, přičemž v druhé řadě je jejich vztah ještě intenzivnější. Zjišťujeme, jak reagují ve vypjatých a kritických situacích,“ vysvětlila Kaya Scodelario, představitelka Susie.

Druhou sérií Gentlemani mimochodem nekončí, třetí řada by se měla objevit už příští rok. „Chtěli bychom ji udělat zase o kus lepší a komplexnější. Rozšířit svět, v němž se bude odehrávat, a přinést do něj zase něco nového,“ přislíbil herec Theo James za všechny zúčastněné.

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