Konopiště je od slova konopí, poučuje Žilková seriálové Gentlemany z Netflixu

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„Název Konopiště pochází ze slova konopí, které se zde hojně pěstovalo. Výrobky putovaly do celé monarchie. Dnes bychom řekli ’vlastní výroba s dokonalou distribuční sítí’,“ poučuje Veronika Žilková návštěvníky, kteří mají od hlavních aktérů Gentlemanů za úkol obstarat stavení o rozměru šesti set akrů „v jakékoliv zemi“.
A jelikož Konopiště má sklep, vypadá to, že dokonalý objekt je nalezen a dalšími obchodování s marihuanou nestojí nic v cestě. Drogové impérium se rozrůstá a hlavní aktéři příběhu Eddie a Susie mají velké plány.
V druhé řadě seriálu Gentlemani, vycházejícího ze stejnojmenného filmu britského režiséra a scenáristy Guye Ritchieho, se děj z Velké Británie přesunul do Itálie a tvůrci slibují ještě více napětí mezi ústředními postavami.
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Druhá řada Gentlemanů? Stále hledáme něco provokativního, předesílá Guy Ritchie
„Překvapilo nás, jaký zájem první série vyvolala. Velkou výzvou bylo pokračovat tak, aby druhá řada byla živá a zábavná. Věnovali jsme tomu hodně péče. Chtěli jsme, aby diváci byli znovu v prostředí, které si oblíbili, ale zároveň aby dostali něco nového,“ řekl na tiskové konferenci režisér Guy Ritchie, v jehož filmografii najdeme stylové gangsterské snímky jako Sbal prachy a vypadni, Podfu(c)k nebo Rozhněvaný muž.
Hlavním hrdinou Gentlemanů je šlechtic a bývalý voják Eddie Horniman (hraje jej Theo James), který po svém otci zdědí panství v Anglii. Záhy zjistí, že součástí pozemku je také rozsáhlé a utajované impérium na pěstování marihuany, které řídí zločinecký klan v čele s chladnokrevnou Susie Glassovou (Kaya Scodelario).
Eddie se snaží nekalého obchodu v rámci zachování čistoty rodinného štítu zbavit, ale záhy zjistí, že má na kšeftování s marihuanou víc talentu, než by předpokládal.