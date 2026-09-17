Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Konopiště je od slova konopí, poučuje Žilková seriálové Gentlemany z Netflixu

Autor:
  12:44
Netflix představil novou upoutávku na druhou řadu seriálu Gentlemani, v níž jsou původní záběry prostříhány prohlídkou zámku Konopiště. Zde se v roli průvodkyně představuje Veronika Žilková. A dojde i na kardinální otázku stran sklepa.

Trailery

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Název Konopiště pochází ze slova konopí, které se zde hojně pěstovalo. Výrobky putovaly do celé monarchie. Dnes bychom řekli ’vlastní výroba s dokonalou distribuční sítí’,“ poučuje Veronika Žilková návštěvníky, kteří mají od hlavních aktérů Gentlemanů za úkol obstarat stavení o rozměru šesti set akrů „v jakékoliv zemi“.

Záběr z české upoutávky na seriál Gentlemani
Záběr z české upoutávky na seriál Gentlemani
Snimek z druhé řady seriálu Gentlemani
Joely Richardsonová v druhé řadě seriálu Gentlemani
13 fotografií

A jelikož Konopiště má sklep, vypadá to, že dokonalý objekt je nalezen a dalšími obchodování s marihuanou nestojí nic v cestě. Drogové impérium se rozrůstá a hlavní aktéři příběhu Eddie a Susie mají velké plány.

V druhé řadě seriálu Gentlemani, vycházejícího ze stejnojmenného filmu britského režiséra a scenáristy Guye Ritchieho, se děj z Velké Británie přesunul do Itálie a tvůrci slibují ještě více napětí mezi ústředními postavami.

Druhá řada Gentlemanů? Stále hledáme něco provokativního, předesílá Guy Ritchie

„Překvapilo nás, jaký zájem první série vyvolala. Velkou výzvou bylo pokračovat tak, aby druhá řada byla živá a zábavná. Věnovali jsme tomu hodně péče. Chtěli jsme, aby diváci byli znovu v prostředí, které si oblíbili, ale zároveň aby dostali něco nového,“ řekl na tiskové konferenci režisér Guy Ritchie, v jehož filmografii najdeme stylové gangsterské snímky jako Sbal prachy a vypadni, Podfu(c)k nebo Rozhněvaný muž.

Hlavním hrdinou Gentlemanů je šlechtic a bývalý voják Eddie Horniman (hraje jej Theo James), který po svém otci zdědí panství v Anglii. Záhy zjistí, že součástí pozemku je také rozsáhlé a utajované impérium na pěstování marihuany, které řídí zločinecký klan v čele s chladnokrevnou Susie Glassovou (Kaya Scodelario).

Eddie se snaží nekalého obchodu v rámci zachování čistoty rodinného štítu zbavit, ale záhy zjistí, že má na kšeftování s marihuanou víc talentu, než by předpokládal.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni

Marie Rottrová na posledním rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026,...

Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...

Skvělý chlap a parťák. Plejáda osobností přišla dát sbohem Richardu Tesaříkovi

Marie Rottrová míří na rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026).

Na poslední rozloučení se zesnulým Richardem Tesaříkem, zpěvákem skupiny Yo Yo Band, přišli do pražských Strašnic jeho známí, přátelé a kolegové z hudebních kruhů. Nechyběla ani Marie Rottrová, první...

Proč Svěrák nechodil rovně a hrál ve svém autě. Film Na samotě u lesa baví už 50 let

Premium
Natáčení. Jiří Menzel režíruje.

Na začátku byl prostý venkovský děda, který Pražákům sliboval prodat chalupu, a na konci jeden z nejhřejivějších filmů normalizace, při jehož vzniku se Zdeněk Svěrák naučil hrát opilce a křičet na...

Dejdar, Kretschmerová a výhoda fialové podprsenky. Ypsilonka dováděla v tramvaji

Studio Ypsilon zahájilo svou 62. sezonu. (9. září 2026)

Divadelní Studio Ypsilon ve středu slavnostně zahájilo 62. sezonu. Jeho členové v čele s hvězdami Martinem Dejdarem, Petrem Vackem, Jaroslavou Kretschmerovou nebo Janem Jiráněm se v pasáži Olympic ve...

Konopiště je od slova konopí, poučuje Žilková seriálové Gentlemany z Netflixu

Záběr z české upoutávky na seriál Gentlemani

Netflix představil novou upoutávku na druhou řadu seriálu Gentlemani, v níž jsou původní záběry prostříhány prohlídkou zámku Konopiště. Zde se v roli průvodkyně představuje Veronika Žilková. A dojde...

17. září 2026  12:44

Irské rádio vyřadilo z rotace písně Eda Sheerana v reakci na palestinskou kauzu

Ed Sheeran v Hradci Králové (27.7.2024).

Irská rozhlasová stanice Classic Hits Radio vyřadila hudbu Eda Sheerana ze svého playlistu. Reagovala tak na ohlasy svých posluchačů po kontroverzi kolem amerického rapera Macklemora, který musel...

17. září 2026  12:11

RECENZE: Nejhanebnější tuzemský film? Jarchovského Asistent vyučuje

Obal knihy Petra Jarchovského Asistent

Scenárista a pedagog Petr Jarchovský věnoval novelu Asistent „mým studentům“, a právě naučná tónina z ní silně ční. Kniha školí jednak z dějin tuzemské kinematografie ve vypjatých 50. letech, jednak...

17. září 2026  9:45

Goslingův kabát nebo Deckardův blaster. Rekvizity z Blade Runnera míří do aukce

Ryan Gosling ve filmu Blade Runner 2049

Fanoušci filmu Blade Runner 2049 mají důvod zbystřit. Do online aukce míří více než 300 rekvizit, kostýmů a dekorací, které byly použity při natáčení pokračování kultovního sci-fi.

17. září 2026  8:57

Charakterní Pavel Bobek. S Nárožným si hráli na vojáky, ve stáří přišel o hlas

Premium
Pavel Bobek

Patřil ke stálicím české popmusic, přesto stál vždy tak trochu v druhé řadě, ve stínu slavnějších kolegů. Pavla Bobka to netrápilo, nepřeceňoval se a nehodlal ani vyměnit své názorové postoje za...

16. září 2026

Netflix zabral historickou budovu v Praze. Natáčení seriálu dle Browna je v další fázi

U Letenského zámečku v Praze Netflix natáčí seriál podle knihy Dana Browna...

Tvůrci Netflixu ve středu obsadili okolí Letenských sadů kvůli natáčení seriálu podle posledního románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Štáb americké společnosti přes den využil Letenský...

16. září 2026  15:50

RECENZE: Velké herecké sólo pro Gandalfa neviditelně řídí slavný režisér Soderbergh

Ian McKellen ve filmu Christopherové

Nejprve použijí pouze jeho hlas, chviličku hravě napínají, než mu pohlédnou do tváře, a pak už přijde plná rozkoš z herectví, jež zosobňuje Ian McKellen. V novince kin Christopherové mu oscarový...

16. září 2026  14:43

Skvělý chlap a parťák. Plejáda osobností přišla dát sbohem Richardu Tesaříkovi

Marie Rottrová míří na rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026).

Na poslední rozloučení se zesnulým Richardem Tesaříkem, zpěvákem skupiny Yo Yo Band, přišli do pražských Strašnic jeho známí, přátelé a kolegové z hudebních kruhů. Nechyběla ani Marie Rottrová, první...

16. září 2026  12:37

Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni

Marie Rottrová na posledním rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026,...

Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...

16. září 2026  8:33,  aktualizováno  11:56

Průzkum: Dabing kraluje. Většina Čechů nechce u filmů číst titulky

ilustrační snímek

Češi u filmů a seriálů nedají dopustit na dabing, vyplývá z průzkumu mediální společnosti Axocom. Přestože streamování umožňuje sledovat zahraniční tvorbu v původní verzi, případně s českými titulky,...

16. září 2026  11:29

Zemřel německý herec Ralf Richter, hrál v Ponorce i Dobrodružství kriminalistiky

Herec Ralf Richter

Ve věku 69 let zemřel herec Ralf Richter, rodák z německého Essenu. Hrál například v známém válečnému dramatu Ponorka režiséra Wolfganga Petersena nebo v televizních sériích Místo činu či Kobra 11....

16. září 2026  10:11

Sheeranovi se drolí turné. Kvůli Palestině ho opustili už všichni předskokani

Ed Sheeran na Letišti Letňany v Praze (7. července 2019)

Po odvolání rapera Macklemora z amerického turné zpěváka Eda Sheerana z něj odstoupili i všichni ostatní předskokani. Macklemore musel koncertní šňůru opustit kvůli provolávání propalestinských...

16. září 2026  9:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet