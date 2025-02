Zemřel oscarový herec Gene Hackman, spolu s manželkou je našli mrtvé doma

Legendární herec, dvojnásobný držitel Oscara Gene Hackman a jeho manželka, klasická pianistka Betsy Arakawa, byli ve středu odpoledne nalezeni mrtví ve svém domě v novomexickém Santa Fé.

Šerif okresu Adan Mendoza podle deníku Santa Fe New Mexican těsně po čtvrteční půlnoci potvrdil, že pár zemřel společně s jejich psem. Podle šerifa nic nenasvědčuje násilné smrti. Příčinu a přibližný čas, kdy se tak stalo, nicméně neuvedl.

Představitel svérázných hrdinů i chladnokrevných darebáků Gene Hackman patří do slavné generace amerických herců, kteří léta v Hollywoodu udávali tón. Přitom zprvu nic nenasvědčovalo tomu, že by tento bývalý mariňák, který vystřídal řadu zaměstnání, udělal velkou kariéru.

Hackman pocházel z Kalifornie. Otec i dědeček pracovali jako žurnalisté, maminka byla servírkou. Rodina se často stěhovala, až zakotvila v Danville v Illinois, kde otec získal trvalou práci v místních novinách. Když mu bylo 13 let, rodiče se rozvedli. Později přiznal, že stíny neradostného dětství ho pronásledovaly i v dospělosti. „Trpěl jsem komplexem chudého dítěte a chtěl jsem za každou cenu zbohatnout. Bral jsem cokoliv, jen když mi pořádně zaplatili,“ řekl.

Gena od malička fascinovali zpěváci, tanečníci a svět filmu. Střední škola ho moc nezajímala, dal se tedy k námořnictvu, kde sloužil pět let. Byl propuštěn, protože si při nehodě na motorce zlomil obě nohy. Poté krátce studoval žurnalistiku a přestěhoval se do New Yorku. Živil se jako řidič kamionu, stěhovák či prodavač.

K herectví se dostával pomalu a až po třicítce. A na hereckých kurzech platili spolu s Dustinem Hofmanem za největší outsidery. Opak se stal pravdou a oba pronikli až do oscarových výšin filmové slávy.

Filmový debut si Hackman odbyl v roce 1961 ve snímku Šílený pes Coll. Do diváckého povědomí se však dostal jako bývalý vězeň a fotograf Buck Barrow, bratr gangstera Clydea Barrowa, v legendární gangsterce Bonnie a Clyde (1967). Za tuto roli byl nominován na Oscara, stejně jako za další v rodinném dramatu Nikdy jsem nezpíval svému otci z roku 1970.

Pozlacená soška k Hackmanovi putovala až za roli policisty Jimmyho „Pepka“ Doyla v legendárním krimifilmu Williama Friedkina Francouzská spojka: Štvanice (1971). Vysokou laťku si Hackman udržel i v dalších letech v road movie Strašák (1973) nebo v pokračování Francouzské spojky (1975). Jeden z nejlepších výkonů pak podal v roli samotářského odborníka na odposlouchávání Harryho Caula v psychologickém dramatu Francise Forda Coppoly Rozhovor (1974).

Později si zahrál i v komerčních filmech - proslul například jako padouch Lex Luthor z filmů o Supermanovi. A na podzim 1977 se Hackman rozhodl, že zvolní hektické pracovní tempo. „Připadal jsem si jako na kolotoči, kde na sedačce přede mnou dřepí balík peněz. Chtěl jsem z toho kolotoče sesednout, ale nevěděl jsem jak,“ vzpomínal.

Další nominaci na zlatou sošku mu vynesla role agenta FBI v příběhu podle skutečné události Hořící Mississippi (1988). A jeho krutý šerif Bill Daggett z westernu Clinta Eastwooda Nesmiřitelní z roku 1992 se proměnil v druhého Oscara. Hackman si zahrál i v úspěšných thrillerech Krvavý příliv (1995) a Nepřítel státu (1998), v justičním dramatu Porota (2003) a exceloval i v komediích - za roli v Takové zvláštní rodince (2001) v režii krále bizarností Wese Andersona inkasoval Hackman Zlatý Glóbus.

Eugene Allen Hackman, který napsal také několik knih, si velice hlídal své soukromí. Jeho první žena Faye Malteseová byla Italka a pracovala v bance. Měli spolu tři děti - Christophera, Elizabeth a Leslie. Rozvedli se v roce 1986 a Hackman to těžce nesl, v jednašedesáti ale poznal havajskou klavíristku Betsy Arakawu, s níž se oženil v roce 1991.